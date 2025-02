W tym tygodniu portEl poleca: drugi tydzień ferii w mieście i epokę lodowcową

fot. Andrzej Kraśkiewicz

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co nas czeka w najbliższym czasie?

Rozpoczął się drugi tydzień ferii. Atrakcji nie zabraknie, a szczegóły sprawdzicie w informacjach pod poszczególnymi linkami. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum Spotkań Europejskich Światowid Galeria EL Szkoła Tańca Broadway Muzeum Historyczno-Archeologiczno w Elblągu Biblioteka Elbląska Co jeszcze dzieje się w tym tygodniu w Elblągu? Poniedziałek - wtorek (3-4 lutego) W Centrum Handlowym Ogrody w godz. 12-18 trwa epoka lodowcowa! Znajdziecie tutaj igloo z efektem zorzy polarnej, z lodowymi postaciami, lodową ścianę i tron, podbiegunowy plac zabaw, magiczny przerębel i wiele innych atrakcji. Szczegóły tutaj. Sobota (8 lutego) O godz. 9 w parku Modrzewie rozpocznie się parkrun (5 km). To już 199. edycja imprezy! - Zapraszamy do parku Modrzewie na cosobotnie darmowe bieganie, truchtanie, maszerowanie, spacerowanie na 5 km z pomiarem czasu oraz wolontariat. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest dokonanie jednorazowej rejestracji przed pierwszym startem: po jej dokonaniu możesz wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań parkrun w dowolnej lokalizacji w Polsce lub na świecie - zachęcają organizatorzy wydarzenia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

red.