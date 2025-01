Ferie zimowe dla dzieci z biblioteką

Biblioteka Elbląska zaprasza do spędzenia ferii zimowych. - Na ten czas przygotowaliśmy pełen kreatywnych aktywności i niezwykłych przygód program zajęć dla dzieci. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Na większość zajęć obowiązują zapisy - informuje biblioteka.

25 stycznia (sobota), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1

Kraina Buka w Bulaju: spotkanie z przyrodą dla najmłodszych (wiek: dzieci 2-6 lat)

W trakcie spotkania: zabawy przyrodniczymi klockami i grami, wykonanie pracy plastycznej.

Więcej informacji: (55) 625 60 85/86

27 stycznia (poniedziałek), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1

Lego Konstrukcje (wiek: 7+)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książki: „Za dużo zimowych zabaw” Kate Hudson i „Hotel Zimowych snów” Thomasa Krügera.

Uczestnicy wykorzystają klocki Lego do stworzenia zimowych budowli.

Zapisy: tel. (55) 625 60 23

27 stycznia (poniedziałek), godz. 10:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7

Warsztaty drukarskie (wiek: 8-12 lat)

Warsztaty stanowią niepowtarzalną okazję, aby poznać tajniki tradycyjnych technik drukarskich oraz wybrać się w podróż do epoki, w której druk był prawdziwą sztuką. Każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość wykonania własnego wydruku na replice przełomowej prasy autorstwa Jana Gutenberga oraz na innych unikatowych maszynach drukarskich, takich jak prasa korektorska, graficzna czy prasa typu Boston. Część praktyczna zostanie poprzedzona krótką prelekcją na temat historii i istoty wynalazku druku oraz innych aspektów sztuki drukarskiej.

Zapisy: (55) 625 60 32

28 stycznia (wtorek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16-22

Ferie z szydełkiem i włóczką (wiek: 7+)

Uczestnicy poznają podstawowe sploty szydełkowe i dowiedzą się, co można wyczarować z włóczki. Na zajęcia należy przynieść własne szydełko!

Zapisy: (55) 611 00 66

28 stycznia (wtorek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59

Zimowa Kraina (wiek: 6+)

W programie: głośne czytanie, ciekawostki o zwierzętach polarnych, zadania na tablicy interaktywnej, puzzle, zabawy ruchowe, praca plastyczna: zwierzęta polarne 3D.

Zapisy: (55) 625 60 90/91

28 stycznia (wtorek), godz. 11:00, Filia biblioteczna nr 3, al. J. Piłsudskiego 17

Czy jelenie zapadają w sen zimowy? (wiek: 6-9 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Przewodnik prawdziwych tropicieli: Zima” Adama Wajraka. Uczestnicy zapoznają się z ciekawostkami przyrodniczymi zachodzącymi zimą w przyrodzie i wykonają pracę plastyczną pt. „Las zimą”.

Więcej informacji: (55) 625 60 85/86

28 stycznia (wtorek), godz. 11:00-14:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20

Ferie z planszówkami

Do dyspozycji graczy jest około trzystu gier planszowych.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95

28 stycznia (wtorek), godz. 12:00, Filia biblioteczna nr 6, ul. Słoneczna 29-31

Zimowa biblioteka: czytam-maluję-zgaduję-poznaję (wiek: 6-12 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książki: „Anaruk chłopiec z Grenlandii” Czesława Centkiewicza, „Nela i polarne zwierzęta”. W trakcie zajęć: elementy pedagogiki zabawy, warsztaty plastyczne rozwijające kreatywność plastyczną u dziecka, quizy, zagadki, gry planszowe, budowanie z klocków, puzzle.

Zapisy: (55) 625 60 80/81

29 stycznia (środa), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1

Warsztaty krawieckie (wiek: 7+)

Zajęcia będą inspirowane książką „Yeti” Evy Susso. Jak wygląda Yeti, tego nikt do końca nie wie, ale w trakcie zajęć uczestnicy stworzą własne projekty i uszyją zimowe stwory.

Zapisy: tel. (55) 625 60 23

29 stycznia (środa), godz. 12:00, Filia biblioteczna nr 6, ul. Słoneczna 29-31

Zimowa biblioteka: czytam-maluję-zgaduję-poznaję (wiek: 6-12 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książki: „Anaruk chłopiec z Grenlandii” Czesława Centkiewicza, „Nela i polarne zwierzęta”. W trakcie zajęć: elementy pedagogiki zabawy, warsztaty plastyczne rozwijające kreatywność plastyczną u dziecka, quizy, zagadki, gry planszowe, budowanie z klocków, puzzle.

Zapisy: (55) 625 60 80/81

30 stycznia (czwartek), godz. 10:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7

Wokół Słońca.

Nasze miejsce w kosmosie: warsztaty kosmiczne dla dzieci (wiek: 6-10 lat)

Zapisy: (55) 625 60 32

30 stycznia (czwartek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59

Mocarne dinozaury (wiek: 6+)

W programie: głośne czytanie, układanie puzzli, poszukiwanie dinozaurów, zadania na tablicy interaktywnej, ciekawostki o dinozaurach, zabawy ruchowe, praca plastyczna: dinozaury z masy piankowej.

Zapisy: (55) 625 60 90/91

30 stycznia (czwartek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16-22

Zimowa moda, zimowe aktywności (wiek: 6+)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książki: „Zima Toli” Anny Włodarkiewicz oraz „Staś Pętelka. Ferie w lesie” Barbary Supeł. Uczestnicy porozmawiają o zimowych zabawach, odpowiednim ubiorze i zasadach bezpieczeństwa.

Zapisy: (55) 611 00 66

30 stycznia (czwartek), godz. 11:00, Filia biblioteczna nr 3, al. J. Piłsudskiego 17

Najlepsza ptasia restauracja (wiek: 6-9 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Przewodnik prawdziwych tropicieli: Zima” Adama Wajraka. Uczestnicy zapoznają się z ciekawostkami przyrodniczymi zachodzącymi zimą w przyrodzie i wykonają pracę plastyczną pt. „Obrazki wyczarowane z soli i kleju”

Więcej informacji: (55) 625 60 85/86

31 stycznia (piątek), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1

Malowanie na koszulkach (wiek: 7+)

Uczestnicy przy użyciu farb stworzą niezwykłe malowidła na koszulkach. Inspiracją do zajęć będzie książka „Tańczące światła” Yuval Zommer. Na zajęcia należy przynieść jednokolorowy t-shirt!

Zapisy: tel. (55) 625 60 23

31 stycznia (piątek), godz. 17:00-20:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20

Ferie z planszówkami

Do dyspozycji graczy jest około trzystu gier planszowych.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95

1 lutego (sobota), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16-22

Skrzynia pełna tajemnic: o skałach, minerałach i skamieniałościach (wiek: 7+)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Radosław Żbikowski opowiada o skałach i minerałach”. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać skały, minerały i skamieniałości oraz poznają różne geologiczne ciekawostki.

Zapisy: (55) 611 00 66

1 lutego (sobota), godz. 11:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20

Ja też potrafię (wiek: 6-12 lat)

Uczestnicy będą lepić z modeliny: breloki, wisiorki, zawieszki.

Zapisy: tel. (55) 625 60 95

3 lutego (poniedziałek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16-22

Zabawy z Lego (wiek: 7+)

Tematem budowli z Lego będzie „Mój wymarzony dom przyszłości”. Uczestnicy zastanowią się jak będzie wyglądać architektura przyszłości.

Zapisy: (55) 611 00 66

4 lutego (wtorek), godz. 10:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7

Dinozaury w Elkamerze (wiek: 6-10 lat)

Będzie to kolejna edycja popularnych i bardzo lubianych przez dzieci warsztatów poświęconych dinozaurom i innym prehistorycznym stworom. W ramach zajęć przewidziano wiele atrakcji, w tym m.in.: paleontologiczne wykopaliska, nauka rysowania dinozaurów; niezwykłe ciekawostki o dinozaurach; czytanie wrażeniowe książki z wycięciami o dinozaurach; zabawa w detektywów i poszukiwanie dinozaurów skrytych w zakamarkach Elkamery. Obecność rodzica/opiekuna obowiązkowa.

Zapisy: (55) 625 60 32

4 lutego (wtorek), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1

Pierwszy śnieg (wiek: 7+)

Zajęcia będą inspirowane przygodami Kubusia Puchatka i jego przyjaciół z książki Alana Alexandra Milne’a. Podczas zajęć uczestnicy przeniosą się do Stumilowego Lasu i będą odkrywać magię zimy, tworząc papierowe witraże.

Zapisy: tel. (55) 625 60 23

4 lutego (wtorek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59

zGRAna Lokomotywa (wiek: 6+)

W programie: gry planszowe i interaktywne, kolorowanki, puzzle.

Zapisy: (55) 625 60 90/91

4 lutego (wtorek), godz. 11:00, Filia biblioteczna nr 3, al. J. Piłsudskiego 17

Zimowi łowcy prawdziwych skarbów (wiek: 6-9 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Przewodnik prawdziwych tropicieli: Zima” Adama Wajraka. Uczestnicy zapoznają się z ciekawostkami przyrodniczymi zachodzącymi zimą w przyrodzie i wykonają pracę plastyczną pt. „Pejzaże malowane woskiem”.

Więcej informacji: (55) 625 60 85/86

4 lutego (wtorek), godz. 11:00-14:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20

Ferie z planszówkami

Do dyspozycji graczy jest około trzystu gier planszowych.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95

4 lutego (wtorek), godz. 12:00, Filia biblioteczna nr 6, ul. Słoneczna 29-31

Zimowa biblioteka: czytam-maluję-zgaduję-poznaję (wiek: 6-12 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książki: „Anaruk chłopiec z Grenlandii” Czesława Centkiewicza, „Nela i polarne zwierzęta”. W trakcie zajęć: elementy pedagogiki zabawy, warsztaty plastyczne rozwijające kreatywność plastyczną u dziecka, quizy, zagadki, gry planszowe, budowanie z klocków, puzzle.

Zapisy: (55) 625 60 80/81

5 lutego (środa), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16-22 – Mieszać – lepić – tworzyć: sztuka z masy solnej (wiek: 6+)

Podczas zajęć z wykorzystaniem masy solnej uczestnicy stworzą małe dzieła sztuki według własnych projektów (ozdoby, zawieszki, obrazki itp.).

Zapisy: (55) 611 00 66

5 lutego (środa), godz. 12:00, Filia biblioteczna nr 6, ul. Słoneczna 29-31 – Zimowa biblioteka: czytam-maluję-zgaduję-poznaję (wiek: 6-12 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książki: „Anaruk chłopiec z Grenlandii” Czesława Centkiewicza, „Nela i polarne zwierzęta”. W trakcie zajęć: elementy pedagogiki zabawy, warsztaty plastyczne rozwijające kreatywność plastyczną u dziecka, quizy, zagadki, gry planszowe, budowanie z klocków, puzzle.

Zapisy: (55) 625 60 80/81

6 lutego (czwartek), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Święto Lodu (wiek: 7+)

Zajęcia będą inspirowane opowiadaniem Tove Jansson „Muminek i Święto Lodu”. Uczestnicy przeniosą się do bajkowej krainy i stworzą piękną, zimową scenografię.

Zapisy: tel. (55) 625 60 23

6 lutego (czwartek), godz. 10:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7

Zimowe czytanie (wiek: 5-9 lat)

W trakcie zajęć uczestnicy wyruszą w fascynującą podróż na daleką północ, by przeżyć niezwykłe przygody wspólnie z niedźwiedziami polarnymi. Odkryją tajemnice lodowej krainy poprzez czytanie wrażeniowe książek tj. „Śnieżny miś” czy „Gdzie się podział czwartek?”. Będą też interaktywne zabawy, stymulacja polisensoryczna i wspólne odkrywanie świata Arktyki. Zajęcia, łączące naukę i zabawę mają za zadanie rozbudzić wyobraźnię i wrażliwość na przyrodę.

Zapisy: (55) 625 60 32

6 lutego (czwartek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59

Walentynkowe historie (wiek: 6+)

W programie: głośne czytanie, układanie puzzli, zabawy ruchowe, zadania na tablicy interaktywnej, praca plastyczna: biżuteria z gliny samoutwardzalnej i makaronu.

Zapisy: (55) 625 60 90/91

6 lutego (czwartek), godz. 11:00, Filia biblioteczna nr 3, al. J. Piłsudskiego 17

Przybysze z dalekiej północy (wiek: 6-9 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Przewodnik prawdziwych tropicieli: Zima” Adama Wajraka. Uczestnicy zapoznają się z ciekawostkami przyrodniczymi zachodzącymi zimą w przyrodzie i wykonają pracę plastyczną pt. „W krainie wiecznego lodu”.

Więcej informacji: (55) 625 60 85/86

7 lutego (piątek), godz. 10:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7

Mały archeolog (wiek: 7-12 lat)

Zajęcia to wyjątkowa okazja, aby młodzi uczestnicy wcielili się w rolę badacza historii i poznali fascynujący świat ukryty pod powierzchnią ziemi. Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się, czym zajmuje się archeolog i przekonają się, że ta profesja to coś więcej niż tylko wykopaliska, zajrzą za kulisy tej niezwykłej pracy, poznając tajniki jej metod i narzędzi. Każdy uczestnik będzie miał okazję zobaczyć, jak wygląda stanowisko archeologiczne i nauczyć się identyfikować odkryte znaleziska, pozna również zasady stratygrafii, czyli umiejętności “czytania” warstw ziemi, dzięki którym archeolodzy odtwarzają wydarzenia sprzed setek, a nawet tysięcy lat. Wspólnie obalimy też popularne mity o archeologii, dowiadując się, dlaczego praca archeologa nie przypomina przygód Indiany Jonesa i dlaczego nie zajmuje się… dinozaurami. Zajęcia poprowadzi Iza Drozdowska – doświadczona archeolożka z pasją do dzielenia się wiedzą i inspirowania młodych odkrywców. Dzięki jej zaangażowaniu każde dziecko poczuje się jak prawdziwy badacz historii, uczestnicząc w wyjątkowej zabawie, która łączy naukę i przygodę.

Zapisy: (55) 625 60 32

7 lutego (piątek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16-22

Praca detektywa (wiek: 7+)

Podczas zajęć uczestnicy będą rozwiązywali detektywistyczne zagadki oraz tworzyli rysopisy podejrzanych. Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Pamiętnik detektywa” Marcina Widmarka.

Zapisy: (55) 611 00 66

7 lutego (piątek), godz. 11:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20

Ja też potrafię (wiek: 6-12 lat)

Uczestnicy wykonają serca techniką decoupage.

Zapisy: tel. (55) 625 60 95

8 lutego (sobota), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1

Śnieżny bal (wiek: 7+)

Zajęcia będą inspirowane książką „Zima w Jeżynowym Grodzie” Jill Barklem. Podczas zajęć uczestnicy wykonają maski karnawałowe.

Zapisy: tel. (55) 625 60 23

8 lutego (sobota), godz. 11:00-15:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20

Ferie z planszówkami

Do dyspozycji graczy jest około trzystu gier planszowych.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95

Program zajęć dla młodzieży można znaleźć na stronie www.bibliotekaelblaska.pl