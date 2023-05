W tym tygodniu portEl poleca: Dzień Dziecka, Bieg Piekarczyka i festyn na lotnisku

Jest poniedziałek (29 maja), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Słonecznej zaprasza we wtorek (30 maja), o godz. 16 na wernisaż wystawy pt. „Sielankowe malowanie”, prezentującej prace inspirowane twórczością polskiej malarki Tamary Łempickiej, wykonane przez artystki-amatorki tworzące pod okiem Ewy Bednarskiej-Siwilewicz w świetlicy SM „Sielanka”.

W czwartek (1 czerwca) w parku Dolinka odbędą się miejskie obchody Dnia Dziecka. Na festynie w godz. 16-19 będzie czekać moc atrakcji.

W związku z 24. rocznicą pielgrzymki Św. Jana Pawła II do Elbląga w czerwcu 1999 r. Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność pod patronatem biskupa Diecezji Elbląskiej zapraszają na „Papieski Festyn Rodzinny” na terenie lotniska Aeroklubu Elbląskiego. Odbędzie się w sobotę (3 czerwca).

Wolontariusze zapraszają na najbliższą edycję Biegu na 6 Łap. Odbędzie się on w sobotę (3 czerwca) o godz. 11, zbiórka w schronisku dla zwierząt OTOZ Animals przy ul. Królewieckiej 233. Limit zapisów wynosi 30 osób.

Są autorzy piszący dla dzieci i młodzieży, którzy potrafią tak pisać, jakby sami mieli tyle lat, co bohaterowie ich książek. Taką autorką jest Katarzyna Wasilkowska, z którą będzie można się spotkać w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj w sobotę, o godz. 12. Zapraszamy na spotkanie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wstęp wolny.

Jeszcze w sobotę jak co tydzień, na przejście, przetruchtanie lub przebiegnięcie wspólnie dystasu 5 km w parku Modrzewie zapraszają organizatorzy parkrun. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział, który jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

Elbląski Bieg Piekarczyka to nie tylko sportowe emocje. W niedzielę (4 czerwca) czekać nas będzie wiele innych atrakcji, z których skorzystają dzieci i dorośli. Na placu Jagiellończyka pojawią się food trucki, dmuchany plac zabaw, tarcza Turbo Kozak oraz kilka innych niespodzianek.

W ramach wystawy "Retrowersje: sobie mieszkania, miastu starówkę" Centrum Sztuki Galeria EL razem z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki zapraszają w niedzielę (4 czerwca) na spacer retrowersyjny z Olgą Drendą. Tym razem przejdziemy się po elbląskich pubach!

Miłego tygodnia!