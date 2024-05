W tym tygodniu portEl poleca: Dzień Dziecka, Festiwal Organowy i Bieg na 6 Łap

Jest poniedziałek (27 maja), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Ten tydzień będzie mniej pracujący, bo w czwartek przypada święto Bożego Ciała. Jeśli więc ktoś ma możliwość wzięcia wolnego piątku, to szykuje mu się kolejny długi weekend. Nic więc dziwnego, że to głównie w weekend coś w Elblągu będzie się działo.

W sobotę (1 czerwca) przypada Dzień Dziecka, z tej okazji w mieście odbędzie się festyn w parku Dolinka, szczegóły podamy, jak tylko będą nam znane. Dzieci i ich rodzice mogą także wziąć udział w specjalnej edycji parkrun, czyli cosobotniego spotkania w parku Modrzewie (godz. 9), podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Również w sobotę, o godz. 11, z elbląskiego schroniska OTOZ Animals przy ul. Królewieckiej 233 wystartuje Bieg na 6 Łap. Limit zapisów wynosi 30 osób. W większości będą wyprowadzane psy duże, mogą być również psy ciągnące, potrafiące trochę „dać w kość”.

Przed nami trzeci koncert II Elbląskiego Festiwalu Organowego, na który zapraszamy ponownie do kościoła pw. św. Wojciecha. Gościem tego koncertu będzie Tomasz Soczek. Organista, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Koncert odbędzie się w niedzielę (2 czerwca) o godz. 19, kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu ul. Wiejska. Wstęp wolny.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!