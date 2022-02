W tym tygodniu portEl poleca: Dzień Przewodnika, koncerty i warsztaty

Jest poniedziałek (21 lutego), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Dziś (21 lutego), obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Z tej okazji członkowie Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych przy współpracy z Centrum Informacji Turystycznej oraz miastem Elbląg, od godziny 10 do 16, udostępniają do zwiedzania Bramę Targową. W międzyczasie, w godzinach 12 oraz 14 przewodnicy zapraszają na krótki spacer po Starym Mieście szlakiem „od Złotej proporcji do Szweda”. Z możliwości wejścia na taras widokowy Bramy Targowej korzystamy dziś za darmo.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w środę (23 lutego), młodzież planującą podjęcie studiów artystycznych w dziedzinie sztuki użytkowej oraz osoby zainteresowane tematem architektury przestrzeni, na spotkanie z kadrą dydaktyczno-naukową kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych ASP w Gdańsku, wokół wystawy „Krajobraz / Metamorfozy wyobraźni”. W programie spotkania zaplanowano wykłady, warsztaty projektowo-graficzne oraz oprowadzenie po wystawie przez studentki i studentów koła naukowego ,,Archikultura”.

Pasjonujesz się rękodziełem? Chciał(a)byś spróbować własnych sił w tej technice tworzenia? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza dorosłych na zajęcia do sekcji tkactwa i rękodzieła artystycznego. W nowym roku "Światowid" przygotował propozycje, dzięki którym rozwiniecie artystyczne pasje i wykonacie unikatowe przedmioty dekoracyjne oraz użytkowe. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

W piątek (25 lutego), w klubie Mjazzga zagra KORZUCH. Zespół powstał w 1999 roku Olsztynie. Grupa jest znana przede wszystkim z propagowania znanych i lubianych przebojów polskich i zagranicznych wykonawców w nowych aranżacjach i autorskiej interpretacji. W swoim repertuarze ma przeboje m.in. takich formacji, jak: „The Police”, „U2”, „Queen”, „Bee Gees”, „Depeche Mode”, „The Beatles”, „Crowded House” oraz polskich: „Lady Pank”, „T. Love”, „Piersi”, „Dżem” i wiele innych. Bilety w cenie 25 zł. Rezerwacje i bilety w klubie Mjazzga.

Obecny w operach Telemanna, stały bywalec kantat Bacha, jednym słowem – instrument, który barokowe melodie zna, jak własną kieszeń. Obój, bo o nim mowa, to jednak o wiele więcej dźwięków i przekonamy się o tym już w niedzielę (27 lutego), w szkole muzycznej. W programie m.in. Największe szlagiery na obój i orkiestrę smyczkową. Bilety można nabyć online, na stronie lub wygrać, biorąc udział w naszym konkursie.

Jeszcze w niedzielę (27 lutego), w klubie Mjazzga zagra Żurkowski z gościnnym udziałem zespołu The Freuders. Żurkowski to grupa założona w 2016 roku przez Łukasza Żurkowskiego - wokalistę, gitarzystę, autora tekstów oraz kompozytora. Muzycznie oscyluje wokół alternatywnego rocka z silnym wsparciem brzmień elektronicznych. W 2019 zespół z utworem "Ciemność" zwyciężył w konkursie Męskie Granie Young i wystąpił na finale trasy w Żywcu. Bilety w przedsprzedaży w cenie 25 zł.

