W tym tygodniu portEl poleca: Dzień Ziemi, wystawa i planszówki

Graf. Andrzej Kraśkiewicz

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co nas czeka już niedługo?

22 kwietnia zapraszamy do wspólnego uczczenia Dnia Ziemi poprzez aktywne działanie. - Spotkajmy się w dzielnicy Nad Jarem, by razem zadbać o czystość i estetykę naszego zielonego zakątka. Akcja „Czysty Jar" to nie tylko sprzątanie – to również doskonała okazja do poznania się, rozmowy i spędzenia czasu na świeżym powietrzu - zachęcają organizatorzy akcji. Szczegóły tutaj. - Wszystkich miłośników animacji jako języka filmowego zapraszamy na 5 spotkań z najlepszymi produkcjami zakwalifikowanymi do Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA. Projekcje odbywać się będą w każdą kwietniową środę o godz. 18 w klubie Krypta - informuje Stowarzyszenie Co Jest? Wstęp bezpłatny, kolejne spotkanie 23 kwietnia o 18. W czwartek (24 kwietnia) o godz. 18 w Galerii EL odbędzie się wernisaż wystawy DYPLOMY 2025. To podsumowanie pięcioletniego cyklu twórczej pracy młodych artystów z Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym pod okiem ich nauczycieli. 25 kwietnia (piątek) już po raz czwarty Partnerstwo Zawodzie nie zawodzi wraz z mieszkańcami dzielnicy (i nie tylko) planuje wyczyścić fosę staromiejską w Elblągu. Start o godz. 9.30 przy Domu pod Cisem (ul. Stawidłowa 3). W piątek (25 kwietnia), od godziny 22 do 24 będzie można popływać, a także skorzystać ze strefy saun, w nocnym wydaniu na basenie Dolinka. Atmosferę podkręcą kolorowe światła i delikatna muzyka. Bilety do nabycia w kasie CRW Dolinka bezpośrednio przed wydarzeniem. W dniach 25–27 kwietnia Biblioteka Elbląska przy ul. św. Ducha 3–7 znów zamieni się w prawdziwy raj dla wszystkich miłośników gier! Przed nami piąta edycja festiwalu Planszówkowy zawrót głowy, który co roku przyciąga graczy, fanów planszówek, karcianek, RPG-ów i bitewniaków – od amatorów po zaprawionych strategów. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

