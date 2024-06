W tym tygodniu portEl poleca: Elbląskie Święto Muzyki, 3. urodziny parkrun, finał Festiwalu Organowego i EOK

Jest poniedziałek (10 czerwca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Od 10 do 15 czerwca Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza do ostatnich spotkań i zwiedzania wystawy „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-49”. Na ten tydzień zaplanowano grę miejską, oprowadzanie kuratorskie, wykład czy spacer z przewodnikiem.

Ledwo wyczuwalny zapach średniowiecznej cegły. Gładkość oszlifowanego kamienia. Chłodny powiew na skroni. Stary bilet z poprzednich warsztatów znaleziony w kieszeni zimowego płaszcza. Podczas czerwcowych Randek ze Sztuką przywołamy, a następnie utrwalimy i uchronimy przed zapomnieniem ulubione wspomnienia, np. te związane z wizytami w Galerii EL. Środa (12 czerwca), godz. 13-15. Obowiązują zapisy.

Zbliża się lato, zbliża się więc również kolejne Elbląskie Święto Muzyki, wygląda na to, że jeszcze większe i jeszcze bogatsze niż poprzednie edycje. Sprawdźcie, co się będzie działo w dniach 14-16 czerwca. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje wstęp wolny, a niektóre będą obowiązywać bezpłatne wejściówki.

Przed muzycznymi wrażeniami warto zadbać o sportową formę. W sobotę, 15 czerwca, na 3. urodziny zapraszają wolontariusze parkrun park Modrzewie. Cosobotnie spotkania, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, biegiem, truchtem dystans 5 km po parkowych alejkach, stały się już elbląską tradycją. Ta edycja, 163. z kolei, będzie wyjątkowa, bo właśnie urodzinowa. Organizatorzy przewidzieli na mecie m.in. tort. Początek jak co tydzień o godz. 9.

W sobotę (15 czerwca) w Młynarach rozpocznie się 32. Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych Integracje 2024. Inauguracja o godz. 16. Podczas tegorocznych Integracji nie zabraknie degustacji regionalnych potraw. Zaplanowano również atrakcje dla najmłodszych.

Na zakończenie sezonu artystycznego Elbląska Orkiestra Kameralna przygotowała koncert nadzwyczajny! Finał sezonu odbędzie się z udziałem akordeonisty - Marcina Wyrostka 15 czerwca godz. 19, Teatr im. Aleksandra Sewruka.

Przed nami ostatni koncert tegorocznej edycji Elbląskiego Festiwalu Organowego, w którym wystąpi Andreas Jetter. Koncert finałowy będzie miał szczególny charakter. Andreas Jetter, który, co istotne, posiada silne korzenie związane z naszym miastem, przedstawi repertuar, który zestawiony został z dzieł mających jedną wspólną cechę – Elbląg. Niedziela (16 czerwca) o godz. 19, kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu, ul. Wiejska 4. Wstęp wolny.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!