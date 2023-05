W tym tygodniu portEl poleca: festiwal organowy, koncert Bukartyka i zlot klasyków

Jest poniedziałek (15 maja), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W poniedziałek (15 maja) o godz.16 Filia nr 3 Biblioteki Elbląskiej, przy al. J. Piłsudskiego 17 zaprasza na otwarte spotkanie dyskusyjne: literatura zbliża pokolenia. Opowiedz nam, co czytałaś/eś w dzieciństwie.

Jak świętować urodziny, to z przytupem i w najlepszym towarzystwie. Z takim założeniem na wyjątkowy koncert do Biblioteki Elbląskiej 16 maja przyjeżdża znany bard Piotr Bukartyk z grupą Ajagore. Piotr Bukartyk, najprawdopodobniej jedyny felietonista w piosence od czasów Wojciecha Młynarskiego, wespół z supergrupą Ajagore, pojawi się w Bibliotece Elbląskiej w przeddzień swoich urodzin, z garścią pełną niespodzianek. Co się za tym kryje, dowiemy się dopiero przy osobistej konfrontacji. Czekamy z ekscytacją na nowe rymy, piosenki, no i na samego solenizanta! Piotr uwielbia elbląską publiczność, ma z Elblągiem wiele cudownych wspomnień, czuje się tutaj jak w domu. No a gdzie najlepiej wyprawić urodziny, jak nie w domu?. Koncert rozpocznie się o godz. 19.30.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W sobotę (20 maja) niezmiennie ruszy kolejny bieg, będzie to jego 105. edycja. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

W niedzielę (21 maja) o godz. 19 odbędzie się pierwszy koncert Elbląskiego Festiwalu Organowego, w którym wystąpi łotewska kompozytorka i organistka Renāte Stivriņa. Jako wykonawca ceni muzykę różnych epok, ale jej największe zainteresowanie budzi muzyka współczesna, szczególnie organistów - improwizatorów francuskich. Jako kompozytorka współpracowała z Łotewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Symfoniczną Liepājas, Wrocławską Orkiestrą Leopoldinum oraz kilkunastoma chórami z całego świata.

VIII Spotkanie Elbląskich Klasyków po dość długiej przerwie wraca na swoje miejsce i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdyż wraca do lokalizacji, od której to wszystko się zaczęło. 21 maja o godzinie 15 spotykamy się na parkingu pod Górą Chrobrego. Można zaprezentować swoje auta, motocykle, integrować się, wymieniać doświadczeniami, porozmawiać. Masz auto, motocykl do 1990 roku (można coś "naciągnąć") lub produkcji polskiej? Jesteś mile widziany na tym spotkaniu.

Do 26 czerwca możemy w Galerii El oglądać wystawę "Retrowersje: sobie mieszkania - miastu starówkę". Zapoczątkowana w latach 80. XX wieku odbudowa zniszczonego w czasie wojny Starego Miasta w Elblągu powszechnie utożsamiana jest z koncepcją retrowersji, czyli autorską doktryną konserwatorską opracowaną przez prof. Marię Lubocką-Hoffmann.

