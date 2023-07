W tym tygodniu portEl poleca: Festiwal Sportów Wodnych, warsztaty w bibliotece i parkrun

Jest poniedziałek (17 lipca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Na pierwszych warsztatach we wtorek (18 lipca) z bibliotecznego cyklu zapoznającego ze sztuką drukarską, zajmiemy się drukiem botanicznym. Poprowadzi je Ola Bystry ze studia Dzikie Barwy, a efektem pracy warsztatowej będzie bawełniana apaszka, barwiona roślinami. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona. Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych i potrwają ok. 4-5 godzin, od godz. 10:00 do godz. 15:00. Odbędą się w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7.

W sobotę (22 lipca) jak co tydzień, na przejście, przetruchtanie lub przebiegnięcie wspólnie dystasu 5 km w parku Modrzewie zapraszają organizatorzy parkrun. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział, który jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

W niedzielę (23 lipca) o godz. 15:30, wyruszy spacer przyrodniczo-historyczny, prowadzony przez pracowników Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Zbiórka przy muszli koncertowej w Bażantarni. Następnie o godz. 17, również w muszli, zobaczymy Scenę przy Stoliku w ramach XXVI Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2023.

Mnóstwo bezpłatnych atrakcji, pokazów, wycieczek, muzyki szantowej i animacji dla dzieci. Tak będzie wyglądał III Festiwal Sportów Wodnych w Elblągu. Już w ten weekend (22-23 lipca) Rzeka Elbląg wypełni się łodziami, bulwar Zygmunta Augusta muzyką szantową i food truckami, a przystań kolorową pianą. Przyjdź i spędź czas razem z MOSiR-em.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!