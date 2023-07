W tym tygodniu portEl poleca: Garmin Iron Triathlon, Amerykański Weekend i klasyczny biwak

Jest poniedziałek (10 lipca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W czwartek (13 lipca) w godz. 17-19 Fabryka Dobra i Ubuntu – miejsce dobrych emocji, zapraszają na spotkanie przy ul. Saperów 14c. Będą zajęcia plastyczne dla najmłodszych, „wymiennik”, a także okazja do uzyskania pomocy dla tych, którzy jej potrzebują.

Przed nami kolejna edycja klasycznego biwaku. Wydarzenie rozpocznie się w piątek (14 lipca) nad jeziorem Pierzchalskim i potrwa 3 dni.

Od piątku do niedzieli (14-16 lipca), na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego odbędzie się USĄ, czyli Amerykański Weekend w Elblągu II. Na wydarzenie przewidziano wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawę amerykańskich aut i motocykli, przejażdżki po Starym Mieście oraz malowanie w stylu Pin-Up Girls. Udział w koncertach jest bezpłatny, a cegiełka o wartości 10 złotych upoważnia do zwiedzenia wystaw i skorzystania z atrakcji pozamuzycznych.

W nadchodzący weekend elbląskie Stare Miasto opanują zawodnicy, którzy wezmą udział w imprezach Aqua Speed Open Water Series (sobota, 15 lipca) oraz Garmin Iron Triathlon (niedziela, 16 lipca). Do naszego miasta przyjedzie kilkuset sportowców z całego kraju, którzy rywalizować będą w pływaniu na wodach otwartych oraz w zmaganiach triathlonowych. Miasteczko zawodów obu imprez będzie znajdować się na Bulwarze Zygmunta Augusta.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!