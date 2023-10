W tym tygodniu portEl poleca: Kajko i Kokosz w Muzeum, warsztaty DIY i parkrun

Jest poniedziałek (23 października), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Jesienna paleta barw oraz otaczająca nas natura inspirują do tworzenia pięknych ozdób. Klub Aktywnego Seniora „Światowid” proponuje własnoręcznie wykonany wieniec z naturalnych materiałów. Chętni uczestnicy będą mogli wykonać go na warsztatach artystycznych, które odbędą się jeszcze dziś (23 października) w CSE „Światowid” w Elblągu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ma zaszczyt zaprosić na wystawę „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia”, która jako pierwsza w historii połączyła bohaterów kultowego komiksu z nauką. Opowieść prezentowana na wystawie wplata zabytki archeologiczne w zdarzenia, sytuacje i przedmioty przedstawione przez Janusza Christę, autora komiksu. Wernisaż wystawy odbędzie się we wtorek (24 października) o godz. 17 w budynku Gimnazjum elbląskiego muzeum.

Parkrun zaprasza na sobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

