Jest poniedziałek (24 kwietnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

Wszyscy z pewnością wyczekują długiego weekendu. O szczegółowych atrakcjach opowie nam Kasia już w ten piątek o godz. 12. A dzisiaj piszemy o wydarzeniach w najbliższe dni.

Miasto Pruszcz Gdański, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zapraszają na otwarcie wystawy "Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego sprzed dwóch tysięcy lat". Według rankingu magazynu „Archeologia Żywa”, to najlepsza wystawa czasowa 2021 roku. Wernisaż odbędzie się we wtorek (25 kwietnia) o godz. 17 w budynku Podzamcza, bezpośrednio po tym nastąpi spotkanie z dr Aleksandrą Pudło - kuratorką wystawy.

Przyjazne seanse i filmy dostępne dla wszystkich. Kino Światowid w Elblągu już po raz drugi zaprasza na wyjątkowe wydarzenie - przegląd filmów dla osób ze specjalnymi potrzebami, czyli „Kino bez barier”. Impreza potrwa od wtorku do środy (25-26 kwietnia).

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” zapraszają w piątek (28 kwietnia) na spotkanie z Sławomirem Zygmuntem, który będzie promował ostatnio wydane dwie swoje książki: „Maria oraz inne czerniakowskie opowiastki” i „Anna oraz inne klubowe opowiastki”. Miejscem akcji obu książek jest Warszawa II połowy XX wieku.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (29 kwietnia) niezmiennie ruszy kolejny bieg, już 102. edycja. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.