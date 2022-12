W tym tygodniu portEl poleca: kolędy z EOK, kawiarenkę obywatelską i warsztaty przedświąteczne

Jest poniedziałek (12 grudnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Skąd czerpać bieżące informacje o działaniach miasta? Jak komunikować się z samorządem? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy podczas kawiarenki obywatelskiej, która już we wtorek (13 grudnia) o godz. 15.30 odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia ESWIP przy Zw. Jaszczurczego 17.

Czy co roku świąteczna scenografia wystaw sklepowych i kwiaciarni zachwyca Cię i przyciąga pięknie zdobionymi wiankami, ale za to ich cena odstrasza? We wtorek (13 grudnia) w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” we wspaniałej atmosferze przy ciastku i gorącej czekoladzie zrobisz swój własny, cudowny wianek, który urzeknie bliskich i sąsiadów. Obowiązują zapisy.

W sobotę (17 grudnia) na placu przed Kościołem Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku odbędzie się spotkanie wigilijne mieszkańców miasta i gminy Tolkmicko. Na ten dzień zaplanowano wiele atrakcji. m.in: koncert kolęd, degustację potraw wigilijnych oraz kiermasze oraz pokaz tańca z ogniem. Początek imprezy o godz. 16.

Jak grudzień, to kolędy, a jak kolędy, to z EOK! Już w sobotę (17 grudnia) kameraliści wypełnią nimi Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, czyniąc to w znakomitym towarzystwie zaproszonych gości. W roli wokalistki wystąpi Marta Burdynowicz - zwyciężczyni XII edycji “The Voice of Poland”

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (17 grudnia) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Miłego tygodnia!