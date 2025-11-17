W tym tygodniu portEl poleca: koncert donacyjny, wernisaż i warsztaty białego śpiewu

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

poniedziałek (17 listopada)

O godz. 17 Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza do Muzeum Archeologiczno-Historycznego na tradycyjny koncert donacyjny, który jest okazją do podziękowania darczyńcom, wolontariuszom i partnerom. Po raz kolejny zostaną wręczone stypendia w ramach programu „Promocje 2025”. Program stypendialny realizowany jest m.in. z wpływów z 1,5% podatku. Wstęp wolny. Więcej informacji w linku.

środa (19 listopada)

Biblioteka Elbląska o godz. 18 zaprasza do sali „U św. Ducha” na czytanie performatywne fragmentów bestsellerowej książki Joanny Kuciel-Frydryszak pt. „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” w wykonaniu aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Obowiązują bezpłatne wejściówki. Ilość miejsc ograniczona. Informacje o wydarzeniu i o wolnych wejściówka u organizatora.

O godz. 18 Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" zaprasza na wernisaż prac Remigiusza Marka Kościewicza. Wernisaż odbędzie się w Galerii Nobilis. Cykl „Totemy Mocy" to zbiór prac powstałych w latach 2020–2025, prezentowany między innymi na festiwalach świadomościowych oraz w ośrodkach rozwoju duchowego w Warszawie, Gdańsku i Sopocie. Więcej informacji w linku.

O godz. 18 Kino Światowid zaprasza na cykl Elbląg na dużym ekranie. „Młodzież w Elblągu - osiem dekad”. Więcej informacji w linku.

czwartek (20 listopada)

O godz. 18 Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy Janusza Kozaka "Peryferie". - W najnowszej prezentacji prac artysty peryferyjność obecna jest już w warstwie wizualnej. Artysta odrzucił stosowane dotychczas środki wyrazu, takie jak rysunek czy kolor, świadome narzucając sobie surową czarno-białą kolorystykę prac - czytamy w zapowiedzi wydarzenia. Więcej informacji o nowej wystawie w naszym artykule.

czwartek/piątek (21 listopada)

Biblioteka Elbląska zaprasza na warsztaty zapoznające z jedną z najstarszych technik graficznych – akwafortą, należącą do rodziny technik druku wklęsłego. Poprowadzi Anna Jagoda Mrożek – artystka specjalizująca się w technikach graficznych. Obowiązują zapisy. Informacje w linku.

piątek/sobota (22 listopada)

21 listopada (godz. 16) i 22 listopada (godz. 12) w filii bibliotecznej Cyberiada przy ul. Hetmańskiej odbędą się warsztaty białego śpiewu z Sylwią Piechucką. Od uczestników nie jest wymagane żadne doświadczenie, wystarczy sama chęć śpiewania. Zapraszamy do udziału. Obowiązują zapisy. Informacje w linku.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!