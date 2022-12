W tym tygodniu portEl poleca: kwartet smyczkowy i parkrun

Jest przedświąteczny poniedziałek (19 grudnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W związku z nadchodzącymi świętami, w mieście nie ma zaplanowanych wielu imprez, dlatego życzymy Wam przyjemnych przygotowań do świąt, spędzonych w rodzinnym gronie.

Małgorzata Wójcik i Przyjaciele zapraszają na koncert w sali koncertowej Ratuszu Staromiejskiego. Koncert rozpocznie się o godz. 18 w czwartek (22 grudnia). Na koncercie zatytułowanym „Małgorzata Wójcik i Przyjaciele”, wykonane zostaną najpiękniejsze melodie na kwartet smyczkowy, znane utwory z różnych gatunków muzycznych oraz autorska muzyczna wersja elbląskiej legendy o Piekarczyku. Wstęp wolny.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (24 grudnia) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Miłego tygodnia!