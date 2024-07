W tym tygodniu portEl poleca: Lato z Radiem i warsztatów całe mnóstwo

Jest poniedziałek (22 lipca), przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W poniedziałek (22 lipca) Biblioteka Młodego Czytelnika zaprasza na... warsztaty z szydełkowania. Bo kto powiedział, że biblioteka musi kojarzyć się tylko z książkami. Poszydełkować wśród książek też można... od godziny 16 do 18 w Bulaju przy ul. Zamkowej. Tego samego dnia w Cyberiadzie (przy ul. Hetmańskiej) dla najmłodszych przygotowano też górskie warsztaty dla najmłodszych. Podczas zajęć dzieci zajmą się przygotowaniem górskiej wycieczki, poznają szlaki, na które warto się wybrać, skompletują ekwipunek na wyprawę i poznają walory polskich gór.

A z Biblioteki to już tylko kilka kroków do Muzeum Archeologiczno-Historycznego, gdzie można przenieść się w czasy bardziej i mniej odlegle. Muzealnicy zapraszają też na warsztaty. We wtorek (23 lipca) coś dla tych, co dbają o higienę osobistą czyli „Mydło wszystko umyje”, czwartek (25 lipca) coś dla zgłodniałych „Smaklig maltid – poznajemy kuchnię wikińską”. Będzie można spróbować m.in. kolbulli – placków będących podstawą diety smolarzy w dzisiejszej Szwecji.

W środę (24 lipca) najmłodszych kinomaniaków zaprasza kino „Światowid”. W ramach Letniej Akademii Filmowej „Był sobie kot” i warsztaty na straszny temat „horror”. Początek warsztatów o godzinie 11, film w samo południe.

W czwartek (25 lipca) w Bibliotece Głównej przy ul. św. Ducha odbędą się warsztaty „Wspólnego bazgrania”: czyli na radosną twórczość plastyczną. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą szkicownika, drobnych rzeczy, które towarzyszyły im przez ostatni czas, np. biletów do kina/teatru, druków ulotnych, gazet, pocztówek, naklejek i tego wszystkiego, co można umieścić na stronach szkicownika.

Sobota (27 lipca) upłynie pod muzycznym znakiem „Lata z Radiem”. Na Wyspie Spichrzów zagrają Wilki, Natalia Przybysz, Sarsa, Ania Wyszkoni, Ewelina Lisowska, Kobranocka, Golden Life, Papa D. i Vox.

Wcześniej warto pospacerować z przewodnikiem PTTK. Jolanta Kalabun i Jolanta Bulak zapraszają do Bażantarni. Początek sobotniego spaceru z biegiem Kumieli o godzinie 10, zbiórka przy pętli tramwajowej przy ul. Marymonckiej.

Warto też sobotę spędzić na sportowo. W Bażantarni odbędzie się Duathlon czyli zawody rowerowo - biegowe. Na terenie miejskiego parku leśnego Bażantarnia dzieci i młodzież będą mieli okazję, aby pobiegać i pojeździć rowerem w ramach jednej imprezy.

Niedzielę (28 lipca) warto zacząć od śniadania, a jeśli śniadanie, to na trawie. Oczywiście - na dziedzińcu Galerii EL. Początek o godzinie 10. Ewelina Jeziorska, ziołoznawczyni i grzyboznawczyni, botaniczka, edukatorka, zaprezentuje dziko rosnące rośliny jadalne, pokaże jak je można wykorzystać i jakie mają zastosowanie. O doznania muzyczne zadba zespół Cathrene Moon Project. A to nie koniec atrakcji.

W ramach Letniego Salonu Muzycznego w muszli koncertowej w niedzielę (28 lipca) w Bażantarni wystąpi Dominika Eliasz oraz Mezzo Quartet w składzie: Tomasz Kaczor – skrzypce, Patryk Purzycki – altówka, Jakub Grzelachowski – wiolonczela, Daniel Ziomko – fortepian. Zespół tworzą młodzi i utalentowani muzycy, absolwenci Akademii Muzycznej w Gdańsku. Początek koncertu o godzinie 17.