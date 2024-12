W tym tygodniu portEl poleca: miejski Sylwester i kolędy

Jest poniedziałek (30 grudnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Jutro Sylwester, a potem zaczynamy kolejny rok. Przedstawiamy jak najciekawiej spędzić ostatnie dni 2024 r. i pierwsze dni 2025 r.

30 grudnia

W poniedziałek zapraszamy do Tolkmicka, gdzie w Miejsko-Gminnym Domu Kultury zagra Arka Noego. W Tolkmicku artyści wystąpią w repertuarze bożonarodzeniowym. Początek o godzinie 18. Wydarzenie biletowane.

31 grudnia

Najważniejszym wydarzeniem będzie oczywiście impreza sylwestrowa. My zachęcamy do powitania nowego roku na bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu. Miejska impreza wraca po kilku latach nieobecności. Początek o godz. 23.

Tuż przed północą rozpocznie się wspólne odliczanie do nowego roku, a następnie odbędzie się multimedialne show z wykorzystaniem laserów i cichej pirotechniki, po którym do wspólnej zabawy zaprosi didżej. Gwiazdą wieczoru będzie Made Mike Guitar.

1 stycznia

Biegaczy i tych, którzy chcieliby przywitać nowy rok na sportowo, zapraszamy do parku Modrzewie. O godzinie 9 rozpocznie się noworoczna edycja specjalna parkrun. Wystarczy przebiec lub przejść 5 kilometrów i jeśli złapiecie bakcyla, takie spotkania w parku odbywają się co sobotę. Start na wysokości placu zabaw. Kolejny parkrun odbędzie się w sobotę (4 stycznia) o godzinie 9.

4 stycznia

Pozostajemy w klimacie kolędowym. W katedrze pw. św. Mikołaja, po wieczornej mszy św., ok. godz. 19 rozpocznie się kolędowanie przygotowane przez rodzinę Borowskich: Janusza, Gabrielę, Dominikę oraz Zuzannę. Usłyszymy utwory wykonywane solo, w trio i kwartecie, a także kompozycje instrumentalne grane na organach. W murach staromiejskiej świątyni wybrzmią kolędy powszechnie znane, jak i dzieła dziś zapominane, jednak zachwycające piękną linią melodyczną oraz bogatą treścią. Wstęp wolny.

5 stycznia

Zapraszamy na kolejny koncert kolęd do elbląskiej katedry. Niedzielne kolędowanie rozpocznie się podczas mszy św. o 18. Po niej zaś nastąpi ok. godzinny koncert kolęd i utworów o tematyce świątecznej. To wydarzenie przygotowuje młodzież z Elbląga i okolic, zaangażowana w duszpasterstwie młodzieży diecezji elbląskiej. Usłyszymy więc solistów, a także kilkunastoosobowy zespół złożony z młodzieży szkół średnich, studentów oraz absolwentów uczelni. Kolędowanie zakończy się ok. 20. Wstęp wolny.

6 stycznia

Tradycyjnie z placu Kazimierza Jagiellończyka wyruszy Orszak Trzech Króli. Początek o godzinie 13. Orszak, do którego organizatorzy zapraszają każdego ulicami Elbląga będzie zmierzał do katedry pw. św. Mikołaja.

O godzinie 18 w Teatrze im. Sewruka odbędzie się Koncert Noworoczny. Elbląska Orkiestra Kameralna, Chór Cantata oraz gościnnie: Hadrian Tabęcki (aranżacja i piano), Olga Szomańska (solistka), Andrzej Borzym (dyrygent), Zespół Diamenty MDK. Wejściówek już nie ma.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.