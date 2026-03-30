W tym tygodniu portEl poleca: muzycznie, biznesowo i świątecznie

„OMG! O mitach greckich” to widowiskowy musical Teatru Komedii Valldal, który w odważny i nowoczesny sposób reinterpretuje najsłynniejsze greckie mity. Twórcy sięgają po antyczną zasadę decorum i dzielą spektakl na dwa wyraźnie kontrastujące akty – komedię i tragedię – tworząc poruszające, energetyczne i zaskakujące widowisko. Będzie można je obejrzeć 31 marca w elbląskim teatrze. Więcej informacji, także o biletach, tutaj.

1 kwietnia odbędzie się kolejna edycja inicjatywy Port Idei. „to spotkania dla ludzi z pomysłem – właścicieli firm, freelancerów i innowatorów. W luźnej atmosferze łączymy inspirujące prelekcje z networkingiem, poruszając tematy takie jak marketing, AI, automatyzacja czy rozwój lokalnego biznesu.” – podają organizatorzy. Rejestracja i więcej informacji tutaj.

Biskup elbląski zaprasza do udziału w drodze krzyżowej ulicami miasta

- Rozpoczniemy ją w Wielką Środę, 1 kwietnia o 19 przy kościele oo. redemptorystów (ul. Robotnicza 69). Następnie ulicami Brzozową, Dąbka, 12 Lutego, Hetmańską, Giermków, Wigilijną, Świętego Ducha, Wodną i Mostową dojdziemy pod katedrę św. Mikołaja – informuje bp Wojciech Skibicki. Więcej tutaj.

Kolejne świąteczne spotkanie - konkretnie wielkanocne śniadanie bez samotności - odbędzie się 5 kwietnia 2026 roku o godzinie 10:00 w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Zamkowej 16a. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób, które nie chcą spędzać Świąt Wielkanocnych w samotności. To doskonała okazja, aby wspólnie usiąść przy stole, porozmawiać i poczuć prawdziwą, rodzinną atmosferę świąt. Zapisy i inne informacje pod tym linkiem.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!