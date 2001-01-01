W tym tygodniu portEl poleca. Premierę w Teatrze, Nocny Bieg i promocję albumu o Wysoczyźnie

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Wtorek, 23 września

PSONI Koło w Elblągu oraz Biblioteka Elbląska zapraszają na wyjątkowy spektakl. To pokłosie realizowanych w ramach projektu zajęć teatralnych, ale też wyraz ogromnej wrażliwości zarówno osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i prowadzących. To niezwykłe tło sprawia, że widz może doświadczyć szczerości w każdym w wymiarze. Początek o godz. 17. Wstęp wolny.

Czwartek, 25 września

O godz. 17 w Bibliotece ANS przy al. Grunwaldzkiej odbędzie się spotkanie z Michałem Glockiem, autorem wystawy "Schichau: Epoka stali. Zapomniane dziedzictwo techniczne zaklęte w ilustracji.” Wstęp wolny. Wystawę można oglądać do 8 października.

O godz. 18 Galerii El zaprasza na wernisaż wystawy pt. „Zamek na piasku”. Patrzenie na męskość to zadanie niełatwe. Bo jak przyglądać się zjawisku, które, na skutek trwających stulecia norm społecznych, uznawano za coś oczywistego i w swej oczywistości niemal przezroczystego? Odpowiedź znajdziecie na wystawie. Wstęp wolny.

Piątek, 26 września

- Pozwól się poprowadzić przez miejsca, w których ziemia spotyka morze, a ciszę lasu przerywa furkot skrzydeł i ciche kroki dzikich zwierząt – to fragment recenzji albumu „„Delta Wisły i Wysoczyzna Elbląska oczami Irlandczyka”, którego autorem jest związany od dwóch dekad z Elblągiem Michael Gannon. Promocja albumu już 26 września w siedzibie Nadleśnictwa Elbląg. Początek o godz. 17. Wstęp wolny.

Sobota, 27 września

"Piękna Lucynda" Mariana Hemara, najpopularniejsza i najczęściej wystawiana sztuka w jego bogatym dorobku, otwiera nowy sezon w elbląskim teatrze. Spektakl, pełen zabaw słownych, błyskotliwych dialogów, energetycznych piosenek i nawiązań do operetkowych klasyków, zapowiada się jako wydarzenie pełne lekkości, humoru i muzycznej finezji. Premiera już 27 września, godz. 18.

W sobotę o godz. 20 rozpocznie się 3. Elbląski Bieg pod Gwiazdami. Nie ma już wolnych pakietów startowych, w biegu na dystansie 5 km na Modrzewinie weźmie udział aż 800 osób. Zachęcamy do kibicowania w niecodziennych okolicznościach. Na zawody zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Sobota-niedziela, 27-28 września

W dniach 27-28 września na wodach Zalewu Wiślanego odbędą się tradycyjne regaty o Puchar Przewodniczącej Rady Miasta Krynica Morska. To ostatnie regaty w sezonie na tym akwenie. Więcej informacji w linku.