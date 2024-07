W tym tygodniu portEl poleca: salon muzyczny, spacer z przewodnikiem i festyn

Jest poniedziałek (29 lipca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Wtorek (30 lipca)

Warsztaty z bezpiecznej jazdy. Wakacje to czas aktywności sportowych, w tym także na jednośladach. Podczas warsztatów z udziałem Straży Miejskiej dowiemy się, jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się na rowerach i hulajnogach oraz poznamy znaczenie najważniejszych znaków drogowych. Widzimy się na rowerowym miasteczku w parku im. Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, przy ul. Mickiewicza o godz. 17.

Środa (31 lipca)

Powraca cykl letnich warsztatów filmowych skierowanych do dzieci i młodzieży. Tym razem tematem warsztatów będą gatunki filmowe. Cykl skierowany dla dzieci w wieku 7-12 lat. Na wydarzenia zaprasza Kino Światowid. Warsztat o godz. 11, film o godz. 12.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza dzieci w wieku 7+ na pełne wrażeń wakacje pod znakiem podróży małych i dużych odbywanych za sprawą kreatywnych warsztatów literacko-plastycznych. Na zajęcia obowiązują zapisy. Najbliższe warsztaty już 31 lipca o godz. 12 pn. "Kolorowa mapa Londynu".

Piątek (2 sierpnia), sobota (3 sierpnia)

Frombork, małe przepełnione historią miasteczko, zyskuje nowy format kulturowego eventu – w dniach 2-3 sierpnia 2024 r. odbędzie się Festiwal „Musicus Copernicus – Czyli o obrotach sfer muzycznych!”. Wydarzenie, nazwane na cześć Mikołaja Kopernika, łączyć będzie występy znanych współczesnych artystów z monumentalnym historycznym otoczeniem dziedzińca Zespołu Katedralnego. Tegoroczna edycja festiwalu obfitować będzie w występy wybitnych muzyków. Szczegółowy program w tym linku.

Sobota (3 sierpnia)

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej zaprasza na kolejny "Spacer z przewodnikiem". Temat: Elbląg w Królestwie Pruskim. Przewodnikiem będzie Adriana Strukowicz. Start o godz. 10. Spotykamy się przed bramą Muzeum.

Festyn w parku Dolinka

W uwielbianym przez elblążan parku pojawią się atrakcje, które dzieci lubią najbardziej. Będą dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, taneczna zumba oraz gry i zabawy, za udział w których wręczymy słodkie upominki. Rodzicu zapamiętaj tę datę i zajrzyj do Parku Dolinka! Początek o godz. 11.

Niedziela (4 sierpnia)

Spacer „Tajemnice Bażantarni”

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają w niedzielę (4 sierpnia) na trzeci spacer przyrodniczo-historyczny pt. „Tajemnice Bażantarni”. Spacer rozpocznie się o godzinie 14:15 przy muszli koncertowej i tam też się zakończy przed godziną 17, gdzie czekać będzie kolejne wydarzenie w ramach XXVII Letniego Salonu Muzycznego „Bażantarnia”.

Letni Salon Muzyczny

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają na kolejne popołudnie z XXVII Letnim Salonem Muzycznym Bażantarnia 2024. W niedzielę (4 sierpnia) na scenie muszli koncertowej w Bażantarni, w konwencji sceny przy stoliku, wystąpią aktorzy elbląskiego teatru Karina Węgiełek i Mikołaj Ostrowski. Zaprezentują tekst Murray’a Schisgal’a w tłumaczeniu Bożeny Sławińskiej „Spróbujmy jeszcze raz” historię zatytułowaną „Żonaci kochankowie”. Jest to zabawna komedia opowiadająca o perypetiach pary w średnim wieku. On znudzony mąż, skupiający się na ignorowaniu marudzenia żony i Ona, niespełniona gospodyni domowa, która stara się jeszcze raz pobudzić stygnące uczucia. Pomóc w tym ma kontrowersyjny seksuolog. Jaki będzie finał terapii? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę. Zapraszamy 4 sierpnia 2024 r. (niedziela) do muszli koncertowej w Bażantarni. Początek koncertu godz. 17, wstęp wolny.

Sokrates w Piaskownicy

O godz. 16 na dziedzińcu Galerii El rozpocznie się plenerowy spektakl teatralny „Sokrates w Piaskownicy”, a po spektaklu wspólnie stworzymy niezwykłe krainy emocji – naszymi drogowskazami będą kolory, a materiałami do pracy wszelkie małe i duże „przydasie” tego świata. Wstęp jest bezpłatny.

Bogatą ofertę zajęć sportowych na cały tydzień przygotował MOSIR w Elblągu. Szczegóły znajdziecie w linku.