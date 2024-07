Wakacji z MOSiR-em ciąg dalszy

Czas płynie bardzo szybko, a więc nie ma co zwlekać i warto korzystać z trwających wakacji, najlepiej tych z MOSiR-em. Co w tym tygodniu czeka na mieszkańców Elbląga?

Warsztaty z bezpiecznej jazdy (wtorek, 30 lipca, 17:00)

Wakacje to czas aktywności sportowych, w tym także na jednośladach. Podczas warsztatów z udziałem Straży Miejskiej dowiemy się, jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się na rowerach i hulajnogach oraz poznamy znaczenie najważniejszych znaków drogowych. Widzimy się na rowerowym miasteczku w parku im. Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, przy ul. Mickiewicza.

Turniej siatkówki 3x3 (środa, 31 lipca, 17:00)

Fanów siatkówki zapraszamy na Tor Kalbar, gdzie odbędzie się siatkarski turniej trzyosobowych drużyn. Do rywalizacji o medale zapraszamy osoby, które w dniu zawodów mają ukończone minimum 16 lat. Zapisy będą prowadzone na miejscu, w biurze zawodów, kilka minut przed rozpoczęciem imprezy.

Turniej tenisa stołowego (czwartek, 1 sierpnia, 10:00)

W Hali Sportowo-Widowiskowej złapiemy za rakietki i powalczymy o puchary. Wspólnie z EKS Mlexer zapraszamy na wakacyjny turniej, w którym wziąć udział mogą wszyscy bez względu na wiek. Zapisy na zawody rozpoczną się tuż przed startem imprezy, około 9:30, w sali tenisa stołowego.

Wycieczka na rowerach wodnych (czwartek, 1 sierpnia, 16:30)

Z lądu przenosimy się na wodę i pedałujemy! Z przystani Grupy Wodnej wystartuje około 2-godzinna wycieczka dla 5 rowerków, w których zasiąść będzie mogło do 5 osób. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz Google, udostępniony wkrótce na stronie mosir.elblag.eu oraz Facebooku MOSiR.

Festyn w Parku Dolinka (sobota, 3 sierpnia, 11:00)

W uwielbianym przez elblążan parku pojawią się atrakcje, które dzieci lubią najbardziej. Będą dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, taneczna zumba oraz gry i zabawy, za udział w których wręczymy słodkie upominki. Rodzicu zapamiętaj tę datę i zajrzyj do Parku Dolinka!

Strefa gier i rolkowisko na Helenie (pon. śr.pt., 9:00-18:00; wt. czw., 9:00 – 19:00)

Od poniedziałku do piątku na Lodowisku Helena czekają na was atrakcje – cymbergaj, stoły do tenisa stołowego i piłkarzyków oraz trampoliny. Ponadto do Waszej dyspozycji pozostaje rolkowisko, które wymaga od Was jedynie posiadania rolek lub wrotek (brak wypożyczalni).

Biegamy z Bartnicki Team (pon., śr., pt., 18:30)

Grupa miłośników biegania w terenie zaprasza na darmowe treningi. Spotykamy się trzy razy w tygodniu, a miejscem zbiórki jest Muszla Koncertowa w Bażantarni. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą dużo pozytywnej energii i wygodny, sportowy strój.

Zajęcia z Wikingami (wt. i czw., 17:30-19:00)

Razem z UKS Wikingowie mamy dla Was dodatkowe dwie propozycje – grę w hokeja dla zaawansowanych (we wtorki) oraz naukę jazdy na rolkach (w czwartki). Spotkajmy się na rolkowisku!

Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” są bezpłatne.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami i nie ominąć żadnego wydarzenia. Właśnie na Facebooku i Instagramie będziemy również publikować fotogalerie, a na Tik Toku filmiki. Szczegółowy program Wakacji Z MOSiR-em dostępny jest TU.