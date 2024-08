W tym tygodniu portEl poleca: spacer z leśnikiem, kino pod chmurką, koniec wakacji z EOK i disco rolkowisko 

Jest poniedziałek (26 sierpnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Poniedziałek (26 sierpnia)

Dla małych miłośników sportów wodnych proponujemy zajęcia sportowe z klubem UKS Silvant Kajak Elbląg. Odbywają się one od 26 do 30 sierpnia, zatem jest sporo czasu, by wziąć w nich udział. W programie przewidziane są treningi kajakarskie, gry i zabawy ruchowe, nauka pływania na sportowym kajaku czy pływanie na motorówkach. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15.

Pozostając w tematach wodnych, filia Biblioteki elbląskiej nr 5 „Kostka” zaprasza na wystawę obrazów autorstwa Pauliny Pietruszewskiej. Tym razem motywem przewodnim jest „woda i wszystko co pod i nad powierzchnią tafli”. Wystawę można podziwiać od 26 sierpnia do 20 września.

Wtorek (27 sierpnia)

Dla zainteresowanych historią elbląskiej Bażantarni MOSIR przygotował ciekawą atrakcję. Zapraszamy na spacer z leśnikiem we wtorkowe popołudnie. Wędrówka wyniesie około 5 kilometrów, ale w spokojnym, niespiesznym tempie. Czas spaceru wyniesie około 2 godziny. Zbiórka o godz. 17 przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg, ul. Marymoncka 5.

Środa (28 sierpnia)

Wakacyjne środy upływają pod znakiem Letniej Małej Akademii Filmowej. W ramach ostatniego spotkania Kino Światowid przygotowało dla najmłodszych warsztaty z filmu historycznego. Po nich młodzi entuzjaści kina zobaczą film pt. „Łowcy przygód”. Początek warsztatów tradycyjnie o godz. 11, a filmu o 12.

Biblioteka Elbląska również podsumowuje swoje wakacje i na pożegnanie „Wakacji z Bulajem” przygotowała warsztaty literacko-krawieckie. Najmłodsi będą mogli dać upust swojej kreatywności w rozmaity sposób. Zapraszamy w środę o godzinie 12.

Czwartek (29 sierpnia)

Dla spragnionych sportowej rywalizacji MOSIR przygotował ciekawą atrakcję. W czwartek o godz. 10 w Hali Sportowo-Widowiskowej odbędzie się turniej tenisa stołowego. Zapisy ruszają pół godziny przed startem zawodów. Mogą w nich wziąć udział zarówno dorośli, jak i dzieci, więc każdy może spróbować swoich sił w sportowej rywalizacji.

Z kolei o godz. 17 rusza Disco Rolkowisko także organizowane przez MOSIR. Na miejscu obecny będzie DJ, który będzie puszczał najgorętsze hity tego lata. Zainteresowanych prosi się o wzięcie własnych wrotek bądź rolek, bo na miejscu nie będzie możliwości wypożyczenia sprzętu. Wstęp wolny.

Ludzie lubią to, co już dobrze znają, więc Kino Światowid przedstawia krótką historię polskiego kina. W czwartek na srebrny ekran wróci kultowy „Rejs” Marka Piwowskiego. Seans o godzinie 19. W następnych kinowych spotkaniach, wyświetlone zostaną „Konopielka, „Krzyk”, czy „O-Bi, O-Ba. Koniec cywilizacji”.

Piątek (30 sierpnia)

Elbląska Orkiestra Kameralna także przygotowała swoje zakończenie wakacji. Muzycy przygotowali koncert z cyklu „Żywioły”, skierowany dla najmłodszych pasjonatów muzyki. Tematem cyklu jest potęga czterech żywiołów: wody, powietrza, ziemi i ognia. W piątkowe popołudnie motywem przewodnim będzie woda. Gościem specjalnym będzie Urszula Hazuka, grająca na harfie, a całość oprawi EOK swoją muzyką i wizualizacjami stworzonymi przez AI. Zapraszamy w piątek o 12 do Ratusza Staromiejskiego.

Sobota (31 sierpnia)

Fruwające na letnim niebie latawce są stałym punktem lata. Na pożegnanie wakacji CSE „Światowid” organizuje warsztaty robienia latawców. Są przeznaczone dla dzieci od 12. roku życia, ale dorośli też będą mogli sobie przypomnieć młodzieńcze lata. Zajęcia ruszają od godziny 11 i potrwają do 14. Obowiązują zapisy.

„Letnie kino pod chmurką” także kończy swoje wakacje. W ostatnim filmowym spotkaniu miłośnicy kina zobaczą thriller „Obsesja” z Natalie Portman w obsadzie. Film był nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Tym razem zmienia się miejsce pokazu. Zamiast dziedzińca Galerii El, kinomaniacy spotkają się w Parku Planty. Początek po zachodzie słońca, czyli około godziny 20.

Niedziela (1 września)

Galeria El zaprasza na warsztaty tkackie „Wątki natury”. Są one przeznaczone dla dzieci powyżej 10 lat, ale także dla dorosłych. Twórcze spotkanie odbędzie się na dziedzińcu Galerii El, a w razie niesprzyjającej pogody w Galerii Laboratorium na Kuśnierskiej 6. Zajęcia potrwają 2 godziny. Prowadzącą jest pedagog i plastyczka Anna Karatkiewicz. Początek o godz. 12.

Szczypiornistki EKS Start Elbląg inaugurują sezon! W niedzielę o godz. 16 podejmą one MKS URBIS Gniezno. Będzie to nie lada wyzwanie, bo drużyna z Gniezna zajęła 4. miejsce w ubiegłym sezonie. Elbląska ekipa powitała nową trenerkę, więc pierwsze efekty jej pracy zobaczymy w ten weekend. Początek meczu o godz. 16 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej