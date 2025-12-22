W tym tygodniu portEl poleca: Spotkanie autorskie, film świąteczny i Wigilię dla samotnych

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

W poniedziałek, 22 grudnia, o godz. 18 Biblioteka Elbląska zaprasza do sali „U św. Ducha” na świąteczne spotkanie z elblążanką Martyną Pestrakiewicz, która opowie o swojej najnowszej książce „Ha’Or Megia. Opowieści wigilijne – współczesne cuda”. Wstęp wolny.

Na początku grudnia w Kinie Światowid trwał 5. Festiwal Filmów Familijnych (1-7 grudnia). W tym roku, organizatorzy postanowili dołożyć do festiwalu wydarzenie ekstra. Już we wtorek, 23 grudnia, niezwykła opowieść filmowa, która wrosła w klimat świąteczny wielu polskich domów. O godzinie 18:00 odbędzie się specjalny seans kultowego filmu Kevin sam w domu.

W Elblągu trwają przygotowania do Wigilii dla samotnych. To już kolejne wydarzenie, obok śniadań wielkanocnych, które odbywa się w mieście z inicjatywy 777 CREW i Fundacji Wolne Miejsce. Organizatorzy zachęcają do udziału i włączenia się w przygotowania. Wigilia odbędzie się oczywiście 24 grudnia w Dziennym Domu Senior+, początek o godz. 16.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na bezpłatną wystawę „Formy i pokolenia", stanowiącą finał projektu „Międzypokoleniowe Laboratorium Rzemiosła". Ekspozycja prezentuje efekty kilkutygodniowej, intensywnej współpracy młodych twórców oraz mistrzów rzemiosła z Warmii i Mazur, którzy wspólnie uczestniczyli w serii międzypokoleniowych design sprintów. Wystawa „Formy i pokolenia" dostępna jest na II piętrze Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu i można ją zwiedzać bezpłatnie w godzinach otwarcia instytucji aż do końca roku.

Dodatkowo 23 grudnia udostępniony zostanie katalog dokumentujący cały proces realizacji projektu – od wizyt studyjnych i design sprintów, po wywiady z rzemieślnikami i prezentację efektów końcowych. Publikacja będzie dostępna online na stronie CSE „Światowid", a jej wersja drukowana trafi do bibliotek, domów kultury, szkół oraz partnerów projektu.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!