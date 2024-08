W tym tygodniu portEl poleca: Święto Chleba, turniej kosza i finał „Letniego salonu muzycznego”

Jest poniedziałek (19 sierpnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Poniedziałek (19 sierpnia)

Tydzień proponujemy rozpocząć aktywnie. W poniedziałkowy wieczór odbywa się bieg z Bartnicki Team Elbląg. Każdy amator biegania może wziąć udział, bo uczestnictwo jest darmowe. Zbiórka przy Muszli Koncertowej w Bażantarni o godzinie 18:30.

Wtorek (20 sierpnia)

Kolejną gratkę dla miłośników aktywnego spędzania czasu przygotował MOSiR. We wtorek odbędzie się nocna wycieczka rowerowa. Trasa wynosi 47 kilometrów i biegnie z Elbląga do Tolkmicka. Celem podróży jest tamtejsza wieża widokowa i w miarę pogody uczestnicy będą mogli podziwiać panoramę Zalewu Wiślanego. Start wycieczki po zachodzie słońca, o godzinie 20.

W Bibliotece elbląskiej odbędą się warsztaty linorytu. To już druga odsłona tego wydarzenia w te wakacje. Wszyscy miłośnicy książek będą mogli odbić swój ekslibris, czyli własny, unikalny znak własnościowy charakterystyczny dla posiadacza danej książki. Warsztaty są dwudniowe. Odbywają się we wtorek w godzinach 10-13 i środę między 10, a 12. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Cena za wstęp to 14 złotych.

Środa (21 sierpnia)

Jak środa, to kolejna edycja Letniej Akademii Filmowej w Kinie Światowid. Tym razem motywem przewodnim warsztatów dla dzieci będzie kryminał. Tradycyjnie najpierw odbywają się zajęcia, a potem wyświetlany jest film. Dla młodych pasjonatów srebrnego ekranu przygotowano „Pandę i Afrykańską Bandę”. Warsztaty ruszają o godz. 11, a pokaz filmu o 12.

Wracamy do biblioteki, bo jak co środa odbywa się kolejna odsłona „Wakacji z Bulajem”. W tą środę tematyką zajęć będzie „Miasto na wodzie: warsztaty literacko-plastyczne”. Najmłodsi będą mieli szansę wykazać się swoją kreatywnością i zapałem twórczym. Początek warsztatów tradycyjnie o godzinie 12.

Koszykówka w Elblągu ma się nieźle! Z tej okazji dla pasjonatów tego sportu MOSIR organizuje turniej koszykówki 3 na 3. Mecze będą rozgrywane w niezwykłej scenerii. Tor Kalbar, gdzie odbędą się zawody, rozświetlą światła, które stworzą niezwykłą oprawę. Początek zawodów o godz. 19. Zapisy pół godziny przed startem.

Czwartek (22 sierpnia)

Rusza Świeto Chleba! Wydarzenie, na które elblążanie czekają cały rok tym razem odbywa się w nieco zmienionej formule. Będziemy świętować 4 dni, od czwartku do niedzieli. Startujemy już o 10 wraz z wystawą „Nowy cyrk w obiektywie” w ramach Festiwalu Enklawa. Jarmark produktów regionalnych ruszy od godz. 15. W programie jest też wesołe miasteczko, show akrobatyczne i pokazy ogniowe na rzece Elbląg.

Piątek (23 sierpnia)

Drugi dzień Święta Chleba mija pod znakiem koncertów. Na scenie przy Katedrze o godz. 18 wystąpi zespół Agnes Violin, a o godz. 20 zagra Varius Manx i Kasia Stankiewicz. Na koniec, o 23 scenę przejmie Ronnie Ferrari. Tym razem jarmark rusza już od godz. 9 i potrwa do 22. Drugiego dnia w programie są przewidziane także spacer z przewodnikiem „Śladami Piekarczyka” i zwiedzanie miasta na rowerze. Oba wydarzenia ruszają o godz. 16 odpowiednio przy Bramie Targowej i Placu Słowiańskim.

Sobota (24 sierpnia)

Jest już tradycją Święta Chleba, że w sobotni poranek rusza wyścig smoczych łodzi. Odbywa się on na standardowo rzece Elbląg pomiędzy mostami Niskim i Wysokim. Początek o godzinie 10. W tej edycji udział weźmie 18 drużyn po 10 zawodników. Zachęcamy do kibicowania!

O 18 rusza pierwszy koncert trzeciego dnia imprezy. Scenę przejmie wtedy zespół „Proud Mary”, a po nim, o godz. 20 zagra Natalia Przybysz. Na gości Święta Chleba czekają także m.in. warsztaty tworzenia wianków, czy pieczenia chleba. Całość zwieńczy spektakl ogniowy o 23:30 na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

Niedziela (25 sierpnia)

W ostatni dzień Święta Chleba przewidziane są występy zespołu Matlane (godzina 18) i Darii ze Śląska (o godz. 20). Z kolei o 16 odbędzie się prezentacja zespołu EKS START Elbląg. Ostatnim akcentem XVIII Święta Chleba będzie widowisko pt. „MIASTOBLASKI”, które odbędzie się na rzece Elbląg.

W Bażantarni też się dzieje! W tą niedzielę odbędzie się ostatnia odsłona tegorocznego „Letniego Salonu Muzycznego”. W programie IV spacer przyrodniczo-historyczny „Tajemnice Bażantarni” o godz. 14:30, wernisaż wystawy prac Ewy Bednarskiej - Siwilewicz „Pomiędzy wodą a kolorem” i koncert elbląskiego zespołu folkowego „Banda czworga”. Początek tradycyjnie o godz. 17.