W tym tygodniu portEl poleca: Sylwester na bulwarze i chopinowski recital

29 grudnia o godzinie 18 w szkole muzycznej wystąpi z recitalem dr Bartosz Skłodowski, polski pianista i Doktor Sztuk Muzycznych. Koncert poprowadzi Szymon Strzelczyk. Impreza jest współorganizowana z Narodowym Instytutem im. Fryderyka Chopina. Wstęp wolny.

Elbląg zaprasza mieszkańców oraz gości do wspólnego powitania Nowego Roku. 31 grudnia 2025 roku na Bulwarze Zygmunta Augusta odbędzie się impreza sylwestrowa pod hasłem „Sylwester w Formie 2025”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 22:00. Wieczór upłynie pod znakiem tanecznych brzmień oraz spektakularnego widowiska multimedialnego. O oprawę muzyczną zadbają DJ Funky Flex oraz DJ Matt Bukovski, którzy poprowadzą uczestników przez noc pełną rytmu i dobrej zabawy. Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie Noworoczne Show Multimedialne o północy.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na bezpłatną wystawę „Formy i pokolenia", stanowiącą finał projektu „Międzypokoleniowe Laboratorium Rzemiosła". Ekspozycja prezentuje efekty kilkutygodniowej, intensywnej współpracy młodych twórców oraz mistrzów rzemiosła z Warmii i Mazur, którzy wspólnie uczestniczyli w serii międzypokoleniowych design sprintów. Wystawa „Formy i pokolenia" dostępna jest na II piętrze Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu i można ją zwiedzać bezpłatnie w godzinach otwarcia instytucji aż do końca roku.

