W tym tygodniu portEl poleca: Ultra Wysoczyzna, targi ogrodnicze i wernisaż w Światowidzie

Jest poniedziałek (17 kwietnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Szukasz unikalnych podstawek, koszy czy dekoracji do domu? Zrób je sam, wykorzystując do tego wiklinę papierową! Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza na warsztaty plastyczne Klubu Aktywnego Seniora w środę (19 kwietnia). Zajęcia są bezpłatne. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w środę (19 kwietnia) o godz. 18 na wernisaż wystawy pt. „Rodzina Wodniccy i Akwarelistki”. Wystawa ma charakter międzynarodowy – wezmą w niej udział artyści z Polski, Szwecji i Norwegii.

„Religie świata – fenomenalna różnorodność” to temat, który podejmą uczestnicy konferencji religioznawczej w czwartek (20 kwietnia). Gospodarzem konferencji będzie Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, która do udziału zaprasza uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, wyznawców różnych religii oraz wszystkich zainteresowanych.

„Elbląg Public Health”, czyli zdrowie, edukacja i nauka, to konferencja, dla osób, którym na sercu leży dobro pacjentów oraz poprawa zdrowia publicznego. Konferencja odbędzie się w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu w czwartek (20 kwietnia), a jako prelegenci wystąpi m.in. minister zdrowia czy minister edukacji i nauki.

Sobota, 22 kwietnia, w Elblągu i regionie minie pod znakiem imprezy Wójcik Meble Ultra Wysoczyzna. Na starcie na kilku dystansach stanie około tysiąca osób, które zmierzą się z malowniczymi i trudnymi trasami prowadzącymi przez Baźantarnię, Wysoczyznę Elbląską i Szwajcarię Próchnicką. Imprezie będą towarzyszyć prelekcje (już w piątek, 21 kwietnia) oraz atrakcje dla dzieci. Tych, którzy nie mogą wystartować, zapraszamy do kibicowania! Więcej szczegółów i program tutaj.

Również w sobotę przypada "Sprzątanie Świata", która odbędzie się już po raz 30. W tym roku do wspólnego sprzątania fosy staromiejskiej zaprasza Partnerstwo „Zawodzie nie zawodzi”. Początek o godz. 10.

W weekend zapraszamy także do Starego Pola, gdzie w sobotę i niedzielę odbędą się XII Wiosenne Targi Ogrodnicze. To doskonała okazja, by kupić krzewa, drzewka i wiele przedmiotów potrzebnych do ogródka, ogrodu czy na działkę. Targi będą czynne w godz. 10-17, a szczegóły znajdziecie tutaj.

Na kolejny koncert zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna. W sobotę, 22 kwietnia, o godz. 19 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych wystąpi razem z dyplomantami Akademii Muzycznej w Gdańsku, którzy udowodnią, że marimba czy harfa w zestawieniu ze smyczkami to muzyczna uczta dla oczu i uszu. Repertuar? Rozmaity – z jednej strona klasyka reprezentowana m.in. przez utwór Mozarta, z drugiej kompozytorska współczesność dzięki twórczości Krzysztofa Jurczaka.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!