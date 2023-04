Posprzątaj z nami fosę staromiejską

Czy wiesz, że już 22 kwietnia startuje 30. akcja „Sprzątanie świata”? To właśnie tego dnia z inicjatywy Partnerstwa „Zawodzie nie zawodzi” odbędzie się akcja sprzątania fosy staromiejskiej. Początek wydarzenia o godz. 10 na przystani Grupy Wodnej, przy ul. Wybrzeże Gdańskie 12 w Elblągu. Do wspólnego sprzątania organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych.

Sprzątanie odbywać się będzie z lądu oraz z wody. Zaplanowano oczyszczenie okolic ulic Grochowskiej i Stawidłowej oraz placu cyrkowego. Sprzątane będą tereny przylegające do fosy – trawniki, ciągi piesze oraz brzegi. Uczestnicy akcji powinni zaopatrzyć się w wygodną odzież i sportowe obuwie. Na miejscu otrzymają rękawice i worki na śmieci. Po zakończeniu sprzątania, około godz. 12, na terenie przystani Grupy Wodnej odbędzie się piknik rodzinny dla osób biorących udział w akcji.

- Organizując wydarzenie pragniemy zwrócić uwagę na ostatni zachowany element nowożytnych fortyfikacji okalających niegdyś miasto. Dla mieszkańców Zawodzia jest to miejsce wyjątkowe i popularny kierunek spacerów. Niestety, obecnie okolice te są nieco zaniedbane i zapomniane, lecz mimo to dostrzegamy ich ogromny potencjał. Jak to jest z fosa staromiejską? O tym porozmawiamy podczas kawiarenki obywatelskiej „Pomysły na fosę”, która rozpoczniemy w samo południe. Podczas spotkania zostanie przedstawiony zarys historii fosy, a wypracowane pomysły zgłoszone zostaną do planu rewitalizacji miasta – mówią organizatorzy.

Akcja sprzątania elbląskiej fosy staromiejskiej odbędzie się po raz drugi. Organizatorami wydarzenia są: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Grupa Wodna, Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu, Ognisko Sportów Wodnych „FALA”, Przedszkole nr 5 w Elblągu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym akcji.