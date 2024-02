W tym tygodniu portEl poleca: Walentynki, spotkanie w Muzeum i wystawę Grażyny Rigall

Jest poniedziałek (12 lutego), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Jeszcze dziś (12 lutego) o godz. 17 w sali "U św. Ducha" Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie poświęcone wojennym losom 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte oraz elbląskim kontynuatorom jej tradycji. Zapraszają Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze DENAR oraz Klub Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Elblągu zapraszają miłośników historii na spotkanie w Kawiarence Clio, które odbędzie się w muzealnym budynku zw. Gimnazjum we wtorek (13 lutego) o godz. 17.30. Gościem specjalnym będzie dr hab. Dariusz Kaczor, który opowie o stanie sanitarnym Elbląga w okresie nowożytnym, m.in. o rzemiosłach uciążliwych, organizacji miejskiego systemu utrzymywania czystości, a także o jego kosztach.

Wspólnie z redakcją Res Publica Nowa Biblioteka Elbląska przy ul. św. Ducha 3-7 we wtorek (13 lutego) o godz. 17 zaprasza na spotkanie pt. „Czy pokój z Rosją w Europie jest możliwy?”, organizowane w ramach projektu „Europa na krawędzi”. W rozmowie wezmą udział Magdalena Kicińska, red. naczelna „Pisma. Magazynu Opinii" i Wojciech Przybylski, red. naczelny Visegrad Insight.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na walentynkowe randki ze sztuką 60+, które odbędą się 14 lutego, o godzinie 13. Podczas spotkania przybliżymy postaci słynnych kochanków i przyjrzymy się ich przedstawieniom w sztuce. Następnie wykonamy książeczkę pop-up z ruchomymi elementami, opowiadającą o naszych własnych uczuciowych przygodach.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Grażyny Rigall “Niewidzialne, nieobecne”. Wernisaż odbędzie się w czwartek (15 lutego) o godz. 18.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wspólne świętowanie Światowego Dnia Kota. Z tej okazji w sobotę (17 lutego) odbędą się warsztaty weekendowe dla dzieci i opiekunów.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Miłego tygodnia!