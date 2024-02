Wspólnie z redakcją Res Publica Nowa zapraszamy we wtorek, 13 lutego, o godz. 17 do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 na spotkanie pt. „Czy pokój z Rosją w Europie jest możliwy?”, organizowane w ramach projektu „Europa na krawędzi”. W rozmowie wezmą udział Magdalena Kicińska, red. naczelna „Pisma. Magazynu Opinii" i Wojciech Przybylski, red. naczelny Visegrad Insight.

Wojna w Ukrainie musi zakończyć się zwycięstwem tego państwa – to warunek sine qua non dla zaistnienia pokoju. Wraz z redaktorką naczelną Magdaleną Kicińską „Pisma. Magazynu opinii” i Wojciechem Przybylskim, red. naczelnym Visegrad Insight przyjrzymy się warunkom niezbędnym do współżycia na kontynencie – już poszerzonym o Ukrainę./ Res Publica Nowa

Magdalena Kicińska – reporterka, redaktorka naczelna „Pisma. Magazynu Opinii". Absolwentka i wykładowczyni Polskiej Szkoły Reportażu. Laureatka Grand Press 2017 w kategorii wywiad. Nominowana do Nagrody im. Teresy Torańskiej i Mediatorów 2016. Autorka książki „Pani Stefa”, za którą otrzymała Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy 2016 oraz Poznańską Nagrodę Literacką – Stypendium im. Stanisława Barańczaka, nominowano ją także do Nagrody Gryfia i Nagrody Conrada. Współautorka książek „Teraz '43. Losy" i "Dom w butelce", zbioru reportaży „Przecież ich nie zostawię". W lutym 2019 ukazały się „Środki transportu", jej poetycki debiut. Uprzejmie prosimy o rejestrację udziału w formularzu: https://forms.gle/KZ8R4PHPw9vDKuDj6