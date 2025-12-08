W tym tygodniu portEl poleca: warsztaty, wernisaż i kiermasz

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

9 grudnia w godzinach 15–18 w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu odbędą się kolejne z dwóch świątecznych warsztatów rękodzieła — kolorowych, twórczych i rodzinnych. Każdy jest mile widziany.

Również 9 grudnia o godz. 17.30 Biblioteka ANS w Elblągu (al. Grunwaldzka 137) zaprasza na na wyjątkowe spotkanie z projektem fotograficznym „Depresja to coś więcej niż smutek” autorstwa Katarzyny Magdziak (Kasia Dimi). Inicjatywa to efekt współpracy autorki z Sekcją Koła PsychoACT ANS Elbląg oraz Biblioteką ANS Elbląg.

10 grudnia mija ostatni dzień funkcjonowania wystawy ŚWIATŁO/CIEŃ w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. To ostatni dzwonek, aby zanurzyć się w świat średniowiecza naszego regionu. Na wystawie wykorzystano: zdigitalizowane przez Regionalną Pracownię Digitalizacji zabytki z muzeów Warmii i Mazur oraz nowoczesne rozwiązania – holobox, stoły multimedialne, makietę, piramidy holograficzne i aplikację VR. Wystawa jest otwarta w środę w godz. 12-20.

11 grudnia startują łyżwiarskie czwartki dla dzieci i młodzieży. O godzinie 16 na Lodowisku Helena w Elblągu będzie pierwsza w tym roku okazja na zdobycie medalu w ramach tej inicjatywy. Udział bezpłatny.

Również 11 grudnia o godz. 18 Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na kolejny wernisaż. Wystawa „Kobieta: Kapłanka Tradycji” autorstwa Natalii Komorowskiej powstała w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląga. Artystka, pracująca w obszarze ceramiki i szkła artystycznego, wykorzystuje te media jako rzeźbiarskie narzędzia do refleksji nad rolą kobiet w zachowywaniu oraz reinterpretacji dziedzictwa rzemieślniczego.

12 grudnia w godzinach 16-19 w szkole w Łęczu odbędzie się wyjątkowy Kiermasz Bożonarodzeniowy, który wprowadzi wszystkich w prawdziwie świąteczny nastrój! To doskonała okazja, by wspólnie poczuć magię nadchodzących Świąt, spotkać się z sąsiadami i przyjaciółmi, a przy okazji wesprzeć szkolną społeczność.

13 grudnia

W godz. 9–16 na strzelnicy w Małdytach odbędzie się akcja „Kaliber serca”. Czeka wyjątkowa, świąteczna zabawa ASG! Na strzelnicy powstaną różne militarne wyzwania, ognisko, choinka i klimat, którego się nie zapomina. To akcja, w której pasja spotyka się z pomocą. Organizatorzy zbierają nowe pluszaki, książki, kredki, słodycze i inne drobiazgi, a także wpłaty, by przygotować świąteczne paczki dla dzieci z domów dziecka w Braniewie, Elblągu, Pasłęku i Małdytach.

Od godz. 15.30 Tolkmicko zaprasza do wspólnego świętowania, kolędowania i degustacji potraw, czyli na "Wigilię pod tolkmickim niebem". Więcej w linku.

14 grudnia w godzinach 10–17 CSE Światowid zaprasza mieszkańców regionu na kolejną edycję Warmińsko-Mazurskiego Jarmarku Wyrobów Artystycznych „SztukaTerria”. W tym roku wydarzenie obejmie trzy przestrzenie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid": salę widowiskowo-sportową, hol główny oraz hol przy sali kameralnej. Jarmark będzie okazją do wejścia w świąteczny klimat oraz do spotkania z twórcami i producentami z Warmii i Mazur. Odwiedzający znajdą tu szeroki wybór rękodzieła oraz produktów regionalnych, które nie tylko ozdobią dom, ale mogą stać się wyjątkowymi prezentami.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!