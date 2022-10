W tym tygodniu portEl poleca: wernisaż, planszówki i EOK

Jest poniedziałek (10 października), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Galeria Filar Sztuki oraz Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy projektów architektonicznych, urbanistycznych oraz designerskich pt. „Sztuka w Architekturze”. Wernisaż odbędzie się w poniedziałek (10 października) o godz. 18 w Galerii Filar Sztuki przy Al. Grunwaldzkiej 137 (sala 127).

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Elblągu zapraszają we wtorek (11 października) na kolejne spotkanie w ramach Kawiarenki Clio. Tym razem gościć będziemy dr Magdalenę Natuniewicz-Sekułę z IAiE PAN w Warszawie oraz mgr Marka Baczewskiego z Wydziału Archeologii UW. Tematem spotkania będą badania w Weklicach.

Już w piątek (14 października) drzwi swoich sześciu sal otworzy pierwsze kino sieci Cinema City w Elblągu, które ulokowało się w Centrum Handlowym Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej 5. Kino blisko rynku oznacza tylko jedno - nowe filmowe centrum miasta, gdzie serca wszystkich elblążan będą biły mocniej. To 35 kino sieci, lecz pierwsze z wyjątkowymi, jeszcze wygodniejszymi fotelami, w których kinomaniacy będą mogli poczuć się jak prawdziwe VIP-y.

W piątek (14 października) o godz. 17 na profilu FB Biblioteki Elbląskiej, gdzie odbędzie się spotkanie w ramach Wirtualnej Regioteki, poświęcone kształtowaniu się stosunków społecznych w powiecie Elbląskim po II wojnie światowej. Gościem dr. Radosława Kubusa będzie dr Arkadiusz Wełniak.

Leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg zapraszają na grzybobranie, które odbędzie się w nadchodzącą sobotę (15 października), w Krasnym Lesie - rozpoczęcie o godz. 9. W trakcie grzybobrania odbędzie się konkurs z nagrodami na najlepszego grzybiarza.

W weekend 15-16 października zapraszamy fanów planszówek w każdym wieku na drugą edycję El Festiwalu Planszówkowy Zawrót Głowy. W siedzibie Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha będzie można zagrać w planszówki, karcianki, gry bitewne i RPG. Odbędą się też warsztaty, wystawa figurek, turnieje. W szczególności jednak zapraszamy na wspólne rozgrywki, które mają być przede wszystkim dobrą zabawą. Wstęp wolny.

Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz to laureaci kilkudziesięciu polskich i zagranicznych festiwali, a ich artyzm poznali melomani od Padwy po Paryż. Do tego zaprzyjaźnieni z EOK, czego dowodem wspólna płyta „Mercandante Doppler Karłowicz”. W niedzielę (16 października) przekonamy się, co wyniknie z tego muzycznego dialogu, a nawet dialogów, bo za pulpitem dyrygenta stanie niezawodny Marek Wroniszewski.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.