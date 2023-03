W tym tygodniu portEl poleca: wielkanocny jarmark, kawiarenkę obywatelską i primaaprilisowy parkrun

Jest poniedziałek (27 marca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Filia nr 3 Biblioteki Elbląskiej przy al. J. Piłsudskiego zaprasza miłośników średniowiecznego Elbląga na spotkanie z Tomaszem Stężałą pt. „Krzyżak dobry czy zły?”, które odbędzie się w poniedziałek (27 marca) o godz. 17. Wstęp wolny.

Filia Kostka Biblioteki Elbląskiej na osiedlu Zawada zaprasza w poniedziałek (27 marca) o godz. 17 na warsztaty z makramy, podczas których uczestnicy wykonają świąteczne zawieszki na jajka wielkanocne. Prace powstaną pod czujnym okiem Pani Barbary Mateusiak. Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy.

Z jakimi sprawami mogą zwracać się organizacje do przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Elblągu? Z czego mogą korzystać? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie podczas kawiarenki obywatelskiej, która już we wtorek (28 marca) o godz. 15.30 odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia ESWIP przy Zw. Jaszczurczego 17.

Centrum Sztuki Galeria EL serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy Ewy Cieniak, pod tytułem "Twarzą w twarz", który odbędzie się w czwartek (30 marca), o godzinie 18.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (1 kwietnia) niezmiennie ruszy kolejny bieg, tym razem primaaprilisowy. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Świąteczne przysmaki, wielkanocne ozdoby, wyjątkowe rękodzieło czy nietuzinkowe upominki dla najbliższych. Serdecznie zapraszamy na Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej Pogrzeb Żuru i Śledzia, który już w niedzielę (2 kwietnia) odbędzie się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!