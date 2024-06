W tym tygodniu portEl poleca: wybory, Bieg Piekarczyka i Festiwal Organowy

Jest poniedziałek (3 czerwca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza w weekend 7-9 czerwca do Centrum Sztuki Galeria EL na godz. 22. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Wstęp wolny.

Już w sobotę (8 czerwca) w Nowakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie pełne atrakcji, przygotowane z myślą o całych rodzinach. To doskonała okazja do wspólnej zabawy oraz wsparcia dla Marysi i Leona. Dodatkowo, na scenie pojawi się DJ Dziekan, który zadba o to, żeby muzyka płynęła przez cały czas i rozkręci każdą imprezę.

Szkoła Podstawowa nr 16 zaprasza na festyn rodzinny pn. Witajcie w naszej bajce. Festyn rozpocznie się jeszcze w sobotę godz. 10, na terenie szkoły przy ul. Sadowej 2. W programie m. in.: występy artystyczne, animacje, dmuchańce, gry i zabawy.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się w sobotę o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Ta niedziela będzie należała do biegaczy! W niedzielę (9 czerwca), wystartuje XV Elbląski Bieg Piekarczyka, a na liście startowej jest już ponad 900 zawodników - szykuje się mocna edycja. To również ostatni moment na zakup koszulki technicznej. Jeśli chcesz być częścią wydarzenia, zapisz się właśnie teraz.

9 czerwca w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu nr 3, obejmującym województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie, startuje 8 komitetów, w sumie 80 kandydatów. W zależności od frekwencji do zdobycia w okręgu może być od jednego do trzech mandatów. Na które ugrupowanie oddasz głos? Zapraszamy do udziału w anonimowej sondzie.

Przed nami czwarty koncert tegorocznej edycji Elbląskiego Festiwalu Organowego, w którym usłyszymy Kamillę Lévai. Tym razem ponownie zapraszamy do Katedry pw. św. Mikołaja w Elblągu. Koncert odbędzie się w niedzielę o godz. 19, Katedra pw. św. Mikołaja w Elblągu, ul. Mostowa. Wstęp wolny.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!