W tym tygodniu portEl poleca: wystawy i tańce

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Kino Światowid zaprasza na wyjątkową projekcję filmu „Od Moneta do Matisse’a. Portrety ówczesnych ogrodów” w ramach cyklu “Filmy o sztuce” 25 lutego o 12:00 oraz 18:00.

W środę, 25 lutego o godz. 17 Biblioteka Elbląska zaprasza do sali „U św. Ducha” na kolejną odsłonę twórczości Anny Maciejko – artystki pochodzącej z Trójmiasta, która tworzy wyjątkowe prace na starych żaglach. Wstęp wolny.

W historycznej przestrzeni krużganka Centrum Sztuki Galeria EL – miejscu naznaczonym gotycką surowością oraz pamięcią pionierskich eksperymentów pierwszych „galerników” i narodzin Biennale Form Przestrzennych – Mateusz Pęk otwiera nowy rozdział dialogu pomiędzy architekturą a materią współczesności. Wystawa zatytułowana 1477 PCV. to projekt, w którym artysta dokonuje niemal inżynieryjnej dysekcji przedmiotów codziennego użytku, by następnie scalić je w hybrydyczne formy z cyklu Recycled Empire. Wernisaż 26 lutego o 18.

Pod koniec lutego Elbląg stanie się jednym z najważniejszych punktów na tanecznej mapie Polski. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu jest organizatorem Mistrzostw Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich, które zgromadzą czołowych zawodników reprezentujących kluby z całego kraju. Odbędą się w dniach 28 lutego - 1 marca, szczegóły tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!