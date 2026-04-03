Więcej bezdomnych w Elblągu

Zakończyło się Ogólnopolskie Badanie Liczby Osób w Kryzysie Bezdomności. - W tym roku zostało wypełnionych 247 ankiet, czyli tyle osób bezdomnych od 3 do 5 marca przebywało w placówkach instytucjonalnych bądź w przestrzeni publicznej w Elblągu – mówi Magdalena Falkowska, zastępca dyrektora Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. To więcej niż dwa lata temu, kiedy to odbyło się ostatnie takie liczenie.

- Dwa lata temu było to 189 osób. Myślę, iż wynika to z tego, że badanie było prowadzone dłużej, czyli obejmowało nie tylko noc, ale również dni. Były to dwa dni - od 3 do 5 marca. Na liczbę wpłynęła też zima, która była długa oraz mroźna i dużo osób zdecydowało się na pobyt w schronisku, noclegowni bądź ogrzewalni – mówi Magdalena Falkowska.

Wśród bezdomnych największą grupę stanowią osoby w wieku 60 plus. Znacząco rośnie jednak liczba młodych osób, dotkniętych kryzysem bezdomności. W ich przypadku powodem takiej sytuacji życiowej są głownie uzależnienia. Większość bezdomnych to mężczyźni (kobiet jest 32, poprzednie badanie wykazało 21).

- Wszystkie dane z ankiet zostaną przekazane do urzędów wojewódzkich, które stworzą ogólnopolski raport na temat stanu bezdomności w Polsce – dodaje Alicja Chudzińska, pracownik socjalny w Zespole ds. Spraw Bezdomności w ECUS.

Wyjście z bezdomności nie jest proste, ale jest możliwe. Wymaga jednak od osoby bezdomnej wysiłku, a od służb zaangażowania.