Wielkanocne trendy na świątecznych stołach

Fot. Anna Malik

- Nie sugerowałyśmy się tym, co można obecnie znaleźć w internecie, tylko tym, przy jakim stole my byśmy chciały usiąść, własną wizją. Starałyśmy się, by kolory były przytulne i kojarzyły się z rodzinnymi świętami, ale też połączyłyśmy to z tradycją, dlatego w menu mamy żurek - mówi Oliwia, uczennica klasy o profilu technik żywienia w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Święta Wielkanocne za pasem. Choć nieodłącznie kojarzą się nam z tradycją, to cechują się też trendami, a te, jak wiadomo, się zmieniają. Dziś (13 marca) w ZSG w Elblągu odbył się konkurs „Aranżacje stołów wielkanocnych”. Udział w nim mógł wziąć każdy chętny uczeń. - To już chyba jego dziesiąta edycja - mówiła Krystyna Powroźnik, nauczycielka przedmiotów zawodowych w branży gastronomicznej. - W tym roku mamy osiem zespołów dwuosobowych, są to uczniowie różnych klas. Zadaniem uczestników było przygotowanie dwuosobowego nakrycia i dekoracji w klimacie Wielkanocy. Obowiązkowym elementem każdego stołu miał być tradycyjny koszyczek wielkanocny, a oprócz tego uczniowie mieli skomponować własną kartę dań, niczym w restauracji. Stoły miały reprezentować obecne trendy wielkanocne. - Menu powinno być jak najbardziej spójne z tematyką konkursu. Jury, w skład którego tradycyjnie wchodzą elbląscy restauratorzy, na pewno będzie oceniało pomysłowość, estetykę oraz kreatywność uczniów - mówiła Krystyna Powroźnik. Na wykonanie zadania uczniowie mieli dwie godziny. Przez cały ten czas byli obserwowani przez członków komisji. - Sama jestem absolwentką tej szkoły, teraz pracuję w restauracji i zostałam poproszona o to, by być tu dziś i oceniać uczniów - mówiła Daria Szereszewska, managerka jednej z elbląskich restauracji. - Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo kreatywnych pomysłów, nowych rzeczy i trendów, wśród których dominuje teraz biały kolor oraz ekologiczne ozdoby na stół. Na pewno będę zwracała dużą uwagę na własnoręcznie robione dekoracje. Podobne konkursy to już tradycja w ZSG, ale dla wielu uczniów to okazja do debiutu. - Jestem dopiero w pierwszej klasie, ale staram się brać udział we wszelkich konkursach, żeby w przyszłym roku móc się lepiej przygotować - mówi Martyna z klasy IC o profilu cukiernik. - Dziś rano upiekłyśmy babkę, a na stół planujemy dać dużo kolorów. Na pewno nie będzie jednego, zależy nam na różnorodności. Kolory są naszym motywem przewodnim. Biel rzeczywiście trenduje na tegorocznych stołach, co widać było na pierwszy rzut oka. Nie zabrakło też zieleni, czy to w postaci obrusu, czy żywych kwiatów, bukszpanu i stroików. Głównym elementem dekoracyjnym były jajka, będące w końcu jednym z symboli Wielkanocy. Oprócz nich, przy wielu nakryciach pojawił się również baranek wielkanocny i gałązki bazi. - Mamy taką wizję artystyczną, że na naszym stole będzie trochę tradycji i trochę nowoczesności - przyznaje Eliza z klasy IVA technik żywienia. - Nie sugerowałyśmy się tym, co można obecnie znaleźć w internecie, tylko tym, przy jakim stole my byśmy chciały usiąść, własną wizją - dodaje jej koleżanka Oliwia. - Starałyśmy się, by kolory były przytulne i kojarzyły się z rodzinnymi świętami, ale też połączyłyśmy to z tradycją, dlatego w menu mamy żurek. - Poza żurkiem postawiłyśmy raczej na mniej oczywiste potrawy, bo zamiast mazurka mamy sernik pistacjowy z sorbetem malinowym - mówi Eliza. - Chciałyśmy urozmaicić nasze menu, by nie było takie przewidywalne. Zależało nam na wprowadzeniu czegoś nowego. Wyniki: I miejsce Wiktoria Bąk - klasa IVa TŻiUG Klaudia Pawłowska - klasa IVa TŻiUG II miejsce Eliza Zaskalska - klasa IVa TŻiUG Oliwia Woźniak - klasa IVa TŻiUG III miejsce Roksana Branecka - klasa Ia TŻiUG Julia Pastuszak - klasa Ia TŻiUG Wyróżnienie Alicja Konczyńska - klasa IIb BSz Halina Słowik - klasa IIb BSz

Anna Malik