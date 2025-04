Wielkanocny jarmark w Światowidzie

Jak co roku, przed Świętami Wielkanocnymi, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej Pogrzeb Żuru i Śledzia. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 13 kwietnia, w godzinach od 10:00 do 17:00. Wstęp na jarmark jest bezpłatny!

Na trzech przestrzeniach Światowida – w sali widowiskowo-sportowej oraz w dolnym i górnym holu – swoje wyroby zaprezentują lokalni wystawcy. W ofercie znajdą się rękodzieła, ozdoby świąteczne, zabawki, biżuteria, makramy, a także dekoracje i dodatki do domu. Wśród wystawców pojawią się także artyści, którzy zaprezentują swoje prace – od malarstwa i ceramiki po rzeźby.

Na stoiskach nie zabraknie produktów spożywczych wytwarzanych w sposób tradycyjny i naturalny. Goście będą mogli zakupić pyszne ciasta, wędliny, sery, aromatyczne kawy, ręcznie robione pierniki i lizaki, a także przetwory.

Dla najmłodszych przygotowaliśmy warsztaty plastyczne, które pozwolą na twórczą zabawę i rozwój wyobraźni.

Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej Pogrzeb Żuru i Śledzia organizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu to wydarzenie z wieloletnią tradycją. Od lat celem jest wspieranie lokalnych twórców i artystów, a także promocja rękodzieła oraz dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Jarmark to doskonała okazja, by spotkać się z tradycją i twórczością regionu.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Światowida i odkrywania piękna lokalnej sztuki!