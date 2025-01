Wolontariusze WOŚP już na ulicach!

– Zbieramy na szczytny cel, bo pomagać warto, zawsze warto. Wspieranie onkologii dziecięcej jest bardzo ważne, musimy to robić, by było jak najwięcej zdrowych dzieci – mówi pani Joanna, która razem z córką Zuzią kwestuję dziś (26 stycznia) podczas 33. Finału WOŚP w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Przygotowania do tego dnia trwały od dawna, w końcu dziś o godzinie 9 wolontariusze otrzymali swoje puszki i identyfikatory, z którymi mimo padającego deszczu, ruszyli w miasto.

– Pogodę mamy jaką mamy, ale mam nadzieję, że wkrótce przestanie padać i będzie lepiej – mówi Adam Krause, szef sztabu WOŚP w Elblągu. – Widzę zmotywowane twarze wolontariuszy i to jest najważniejsze, bardzo mnie cieszy ich liczna obecność. Kochani elblążanie, nie siedźcie w domach, wyjdźcie na miasto, wrzucajcie do puszki, miejcie dobre serca. O 12:45 rusza scena główna, mamy nadzieję, że każdy wpadnie do nas chociaż na chwilkę, a o godz. 20 zapraszamy na światełko do nieba.

Wolontariuszką po raz drugi jest dziewięcioletnia Hania, która przyszła dziś kwestować razem ze swoim tatą, panem Igorem.

– Córka mnie do tego namówiła i przekonała. Myślę, że to nie ostatni raz, jak tu jesteśmy – mówi pan Igor. – Z poprzedniego roku mam bardzo pozytywne wspomnienia, choć pogoda też nie była zbyt dobra, udało się wyjść z domu i zebrać trochę pieniędzy. Spotkaliśmy życzliwych ludzi i chyba o to chodzi.

– To jest fajna zabawa – dodaje Hania. – Chciałam znów zbierać pieniądze, bo było w tym dużo radości.

Po raz drugi wolontariuszką jest też 12-letnia Zuzanna.

– Rok temu dużo zebrałam, cały dzień chodziłam po mieście, trochę zmarzłam, ale było warto – przyznaje Zuzanna.

– Ja jestem bardzo dumna z córki, drugi raz jestem jej opiekunką – dodaje pani Joanna, mama Zuzanny. – Zbieramy na szczytny cel, bo pomagać warto, zawsze warto. Wspieranie onkologii dziecięcej jest bardzo ważne, musimy to robić, by było jak najwięcej zdrowych dzieci.

Swój debiut jako wolontariuszka zaliczyła dziś za to 11-letnia Zuzia.

– Lubię pomagać, na co dzień pomagam kolegom i koleżankom w szkole robić różne rzeczy – przyznaje – Dziś będę z drużyną z harcerstwa i już wiem, że za rok znów chciałabym tu przyjść – dodaje.

Wolontariuszy na ulicach będzie można znaleźć do godziny 17, a o godz. 20 odbędzie się pokaz światełka do nieba.