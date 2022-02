Niestety, zwierzęcia nie udało się uratować. Mężczyzna trafił pod opiekę strażaków.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło dziś w okolicy przystani Fala w Elblągu. Do rzeki wpadł pies. Przypadkowy przechodzień próbował uratować tonące zwierzę. Po ubraniu kapoka wskoczył do wody. Niestety, psa nie udało uratować. Mężczyzna trafił pod opiekę strażaków, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.