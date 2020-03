Wsparcie z gitarą, czyli jak dzięki pasji można wspierać swoje miasto

Gracjan Kalandyk to młody wokalista, kompozytor i autor tekstów z Elbląga. Był uczestnikiem IV Edycji programu X Factor oraz finalistą V Edycji programu The Voice Of Poland. Aktualnie nagrywa swoją drugą płytę i uczy śpiewu oraz gry na gitarze dorosłych, młodzież oraz najmłodszych w swojej prywatnej szkole Black Cat Division w Elblągu.

Mimo napiętego grafiku, Gracjan w tym roku zaczął wspierać Fundusz Grantowy Stowarzyszenia ESWIP. Uważa, że jako lokalny patriota należy wspierać swoje miasto w każdy sposób.

- Gracjan, nie zastanawiałeś się długo nad wsparciem naszej akcji…

Gracjan Kalandyk: Oczywiście! Dobre projekty, niosące za sobą dobry uczynek i wsparcie potrzebującym nie wymagają długich namysłów. Po przedstawieniu koncepcji działania - przez Mateusza ze Stowarzyszenia ESWIP - od razu zgodziłem się pomóc w promowaniu funduszu.

- Jak rozumiesz lokalny patriotyzm?

- Niektórzy twierdzą, że Elbląg jest małym miastem, ale mieszkają tu ludzie o wielkim serduchu. Z doświadczenia pewnie każdy gdzieś pod skórą czuje silną przynależność do naszych terenów. Oprócz tego jest również zapał do tego, aby w naszym mieście było po prostu dobrze. Jestem przekonany, że wielu elblążan chce, żeby Elbląg się rozwijał. Nie bójmy się wyjść naprzeciw wyzwaniu, by wspierać lokalne inicjatywy, takie jak na przykład Fundusz Grantowy Stowarzyszenia ESWIP.

- Fundusz to nowe działanie w Elblągu, coś czego jeszcze nie było. Co sądzisz o takim pomyśle?

- Pomysł świetny. ESWIP wspiera m.in. najbardziej potrzebujących elblążan. Bo jak inaczej nazwać zakup pralki lub lodówki, czyli totalnie podstawowych rzeczy do życia? To świetna akcja!

- Zatem zgodzisz się z tezą, że elblążanie potrafią pomagać?

- Jasne! Dlatego tu rozmawiamy! Elbląg to miasto świetnych ludzi. Jest wiele organizacji, które pomagają na naszym terenie i mogę się założyć, że do akcji ESWIPu dołączy jeszcze wiele osób. Wspólnie będziemy pomagać. Dzięki że jesteście!

- Aktualnie pracujesz nad nową płytą, jesteś zaangażowany w różne projekty i uczysz śpiewu w szkole. Mimo to znajdujesz czas i chęci na wspieranie różnych akcji społecznych i charytatywnych. Skąd się wzięła u Ciebie taka wrażliwość?

- Na co dzień prowadzę swoją prywatną szkołę nauki śpiewu i gry na gitarze. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. To mieszanka różnego rodzaju energii i doświadczanie różnych poglądów na świat. Wrażliwość to kwestia wychowania i obcowania na co dzień ze sztuką, która niesie konkretne wartości. Duża w tym zasługa mojej mamy oraz świetnych, dobrych ludzi, z którymi mogę pracować na co dzień.

- Dziękuję za rozmowę.

