Wygraj voucher o wartości 200 zł

fot. Anna Dembińska

Relaks i odpoczynek w Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi to idealny prezent dla każdej zabieganej mamy. Mam dla Was dwa vouchery o wartości 200 zł każdy. Zobacz, co trzeba zrobić, żeby go dostać.

- napisz: Dlaczego Twoja mama jest wyjątkowa? - do maila dołącz zdjęcie z mamą - nie zapomnij podać numeru telefonu do siebie - wyślij na adres: konkurs@portel.pl - czekamy do 25 maja - w mailu dopisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych Najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy voucherem o wartości 200 zł i artykułem na portEl.pl *** Regulamin konkursu 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.



