Dzień Mamy z Yasumi. Wygraj voucher na 200 zł!

Każda mama jest super, ale nawet super woman potrzebuje czasami relaksu i odpoczynku. Dlatego w naszym konkursie z okazji Dnia Mamy można wygrać dwa vouchery, każdy po 200 zł do gabinetu pielęgnacji twarzy i ciała YASUMI. Zobacz zdjęcia.

Na co dzień zabiegane, zapracowane, pamiętają o wszystkich tylko nie o sobie. Pozwólmy naszym mamom na chwile zwolnić. Zafundujmy im relaks i odpoczynek, który zregeneruje siły i pozwoli odzyskać harmonię, by znów miały energię do działania.

Wizyta w Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi Elbląg to ukojenie dla ciała i duszy. W języku japońskim „yasumi” oznacza relaks, wakacje i właśnie dlatego szereg oferowanych zabiegów ma charakter rytuałów, podczas których zespół kosmetologów i fizjoterapeutka zadbają o ukojenie zmysłów i błogi nastrój.

W ofercie usług najdziesz: zabiegi na twarz i ciało, masaże, rytuały japońskie, kosmetologię estetyczną, pielęgnację dłoni i stóp, oprawy oka, manualną metodę liftingu twarzy KOBIDO, depilację laserową, Hifu, falę radiową, endermomasaż, zabiegi dla dwojga, zabiegi dedykowane dla kobiet w ciąży i wiele innych usług...

YASUMI to przede wszystkim

- sztab profesjonalistów - regularnie doskonalimy swoje umiejętności, byś czerpał pełną satysfakcję z oferowanych przez nas usług.

- dalekowschodni klimat - tworząc nasze produkty i usługi, inspirujemy się kulturą Japonii. Wypróbuj kosmetyków na bazie ryżu lub poddaj się magii dalekowschodnich rytuałów pielęgnacyjnych tj. Shido czy Sentaku.

- dbałość o szczegóły - relaksująca muzyka, kojące zmysły aromaty, przyjazna i dyskretna obsługa – w YASUMI dbamy o każdy szczegół Twojej wizyty – bo jesteś dla nas najważniejszy!

- szeroki wachlarz usług - w naszej ofercie znajdziesz zarówno zabiegi kosmetologiczne, dające szybkie i trwałe efekty terapeutyczne, jak i relaksacyjne rytuały wellness.

- bezpłatna konsultacja - dogłębny wywiad i ocena stanu skóry to klucz do dobrego planu działania - tym zajmą się nasze ekspertki!

- specjalistyczne preparaty - w naszym instytucie pracujemy na profesjonalnych produktach naszej marki - zalecamy również dobraną pielęgnację domową pod okiem kosmetologa.

- bony podarunkowe - zaproszenie do SPA na każdą okazję opakowane w eleganckie pudełeczko w japońskim klimacie! To świetny pomysł na prezent!

Mamy nadzieję, że poznamy się bliżej! DO ZOBACZENIA W YASUMI

Weź udział w naszym konkursie i wygraj Voucher o wartości 200 złotych na zabieg w Gabinecie YASUMI.

- napisz: Dlaczego Twoja mama jest wyjątkowa?

- do maila dołącz zdjęcie z mamą

- nie zapomnij podać numeru telefonu do siebie

- wyślij na adres: konkurs@portel.pl

- czekamy do 25 maja

- w mailu dopisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy voucherem o wartości 200 zł i artykułem na portEl.pl

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.





Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

---- artykuł promocyjny ---