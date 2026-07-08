Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza mieszkańców oraz gości do udziału w XXIII Dniach Fromborka. Przed nami dwa dni wypełnione wydarzeniami kulturalnymi, koncertami i atrakcjami dla całych rodzin.

Piątek, 10 lipca

Obchody rozpoczną się Uroczystą Inauguracją XXIII Dni Fromborka w Kościele św. Mikołaja. Podczas wydarzenia uhonorowane zostaną osoby szczególnie zasłużone dla naszej gminy. Wręczone zostaną medale dla par obchodzących 60-lecie pożycia małżeńskiego, wyróżnienia De Revolutionibus Trophy, tytuł Seniora Roku oraz tytuł Honorowego Obywatela Fromborka.

Wieczór zakończy koncert Mateusza Ziółko, który wystąpi w ramach jubileuszowej trasy 40x40 Tour.

Uwaga!

Udział w inauguracji wymaga bezpłatnej wejściówki. Będzie ją można pobrać od 29 czerwca od godz. 17.00 za pośrednictwem strony:

https://fromborkevents.pl/event.php?id=17

lub za pomocą kodu QR zamieszczonego na plakacie.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Sobota, 11 lipca

Program drugiego dnia rozpocznie się o godz. 12.00 od wydarzeń skierowanych do miłośników historii i kultury. Dr Jowita Jagla oprowadzi uczestników po wystawie „Żywot mój dzień wczorajszy, który już przeminął. Bolesna nie(obecność), czyli sztuka portretowania zmarłych” w Szpitalu św. Ducha. Następnie będzie można zwiedzić Zbór Chrystusa Zbawiciela w dawnej fromborskiej gazowni przy ul. Elbląskiej 38.

O godz. 15.00 odbędzie się uroczyste otwarcie tężni solankowej – nowego miejsca rekreacji i wypoczynku, przygotowanego z myślą o mieszkańcach oraz odwiedzających Frombork.

Od godz. 16.00 na uczestników będzie czekał Piknik Rodzinny z atrakcjami dla dzieci i dorosłych, stoiskami Kół Gospodyń Wiejskich, prezentacjami służb mundurowych oraz degustacją potraw „Smaki Zalewu Wiślanego”, przygotowaną przez Zrzeszenie Rybaków Zalewu Wiślanego.

Na scenie wystąpią:

Krzywda & Steńczyk Rock'n Roll Band,

sekcje wokalne Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku,

Blondi,

Raider.

Na zakończenie odbędzie się będzie spektakularny pokaz laserowy.

Serdecznie zapraszamy!