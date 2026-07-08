XXIII Dni Fromborka
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza mieszkańców oraz gości do udziału w XXIII Dniach Fromborka. Przed nami dwa dni wypełnione wydarzeniami kulturalnymi, koncertami i atrakcjami dla całych rodzin.
Piątek, 10 lipca
Obchody rozpoczną się Uroczystą Inauguracją XXIII Dni Fromborka w Kościele św. Mikołaja. Podczas wydarzenia uhonorowane zostaną osoby szczególnie zasłużone dla naszej gminy. Wręczone zostaną medale dla par obchodzących 60-lecie pożycia małżeńskiego, wyróżnienia De Revolutionibus Trophy, tytuł Seniora Roku oraz tytuł Honorowego Obywatela Fromborka.
Wieczór zakończy koncert Mateusza Ziółko, który wystąpi w ramach jubileuszowej trasy 40x40 Tour.
Uwaga!
Udział w inauguracji wymaga bezpłatnej wejściówki. Będzie ją można pobrać od 29 czerwca od godz. 17.00 za pośrednictwem strony:
https://fromborkevents.pl/event.php?id=17
lub za pomocą kodu QR zamieszczonego na plakacie.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Sobota, 11 lipca
Program drugiego dnia rozpocznie się o godz. 12.00 od wydarzeń skierowanych do miłośników historii i kultury. Dr Jowita Jagla oprowadzi uczestników po wystawie „Żywot mój dzień wczorajszy, który już przeminął. Bolesna nie(obecność), czyli sztuka portretowania zmarłych” w Szpitalu św. Ducha. Następnie będzie można zwiedzić Zbór Chrystusa Zbawiciela w dawnej fromborskiej gazowni przy ul. Elbląskiej 38.
O godz. 15.00 odbędzie się uroczyste otwarcie tężni solankowej – nowego miejsca rekreacji i wypoczynku, przygotowanego z myślą o mieszkańcach oraz odwiedzających Frombork.
Od godz. 16.00 na uczestników będzie czekał Piknik Rodzinny z atrakcjami dla dzieci i dorosłych, stoiskami Kół Gospodyń Wiejskich, prezentacjami służb mundurowych oraz degustacją potraw „Smaki Zalewu Wiślanego”, przygotowaną przez Zrzeszenie Rybaków Zalewu Wiślanego.
Na scenie wystąpią:
- Krzywda & Steńczyk Rock'n Roll Band,
- sekcje wokalne Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku,
- Blondi,
- Raider.
Na zakończenie odbędzie się będzie spektakularny pokaz laserowy.
Serdecznie zapraszamy!