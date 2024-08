Z klubu przez stowarzyszenie i przystań do urzędu

Wojciech Minkiewicz, inicjator wielu imprez kulturalnych w Elblągu, wygrał konkurs na stanowisko specjalisty w departamencie kultury i organizacji imprez Urzędu Miejskiego. Pracę ma rozpocząć we wrześniu.

Wojciech Minkiewicz ma 51 lat, jest inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych z zakresu muzyki, filmu i sztuk wizualnych. Jest muzykiem i popularyzatorem muzyki i jej historii, konferansjerem i twórcą klubu muzycznego Mjazzga w Elblągu. A także pomysłodawcą, założycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest?, które od sześciu lat organizuje w Elbląskie Święto Muzyki i wiele innych imprez kulturalnych.

Wojciech Minkiewicz jest dwukrotnym laureatem Nagród Kulturalnych w kategorii Kreator Kultury (za rok 2011 i 2017), laureatem Nagrody Prezydenta Elbląga w kategorii „Kultura i Sztuka” (2020) z SK CO Jest?, dwóch nagród Prezydenta Elbląga “Artystyczne Wydarzenie Roku” (2017, 2020), otrzymał wyróżnienie w 16. Edycji Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych za „Elbląskie Święto Muzyki 2019”.

W latach 2019-2022 pracował w Centrum Sztuki Galeria EL, gdzie odpowiadał m.in za komunikację z mediami i wizerunek instytucji. Od roku 2022 jest pracownikiem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i Grupy Wodnej, gdzie również współpracuje przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych.

We wrześniu ma rozpocząć pracę jako specjalista ds. organizacji imprez w Departamencie Kultury i Organizacji Imprez Urzędu Miejskiego. Wygrał konkurs na to stanowisko, który został rozstrzygnięty we wtorek, 27 sierpnia. Jako jedyny złożył w nim swoją ofertę.