Zachowuj się w lesie

Nie używać ognia i nie zastawiać wjazdów do lasu – to główne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w lasach. Leśnicy przygotowali krótki poradnik, jak zachowywać się w lesie.

Nie używaj otwartego ognia w lesie ani w odległości 100 metrów od granicy lasu – tak mówi ustaw o lasach oraz zdrowy rozsądek. Tylko w minionym tygodniu na terenie nadleśnictwa Elbląg w lasach Mierzei Wiślanej wybuchły trzy pożary, z czego dwa powstały z niedogaszonego ogniska. Na szczęście zostały szybko zauważone i ugaszone przez lokalne OSP z Krynicy Morskiej i Sztutowa.

Nie zastawiaj wjazdów do lasu – zaparkowany przy szlabanie samochód skutecznie blokuje wjazd samochodom Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego czy SAR do lasu. Drogi leśne najczęściej są jedynymi i najkrótszymi drogami do osób potrzebujących pomocy w lesie czy na plaży. Nadleśnictwo Elbląg w minionym roku na głównych dojazdach ratunkowych na Mierzei Wiślanej zawiesiło tabliczki przypominające o tym aby nie zastawiać szlabanów, jednak wciąż wiele osób wciąż nie stosuje się do tych próśb. Skutkuje to czasem koniecznością przystawiania samochodu czy wycinania szlabanu, czynności te zajmują czas który w sytuacji zagrożenia jest najcenniejszy.

Przygotuj się wychodząc do lasu – Wybierając się na leśną wyprawę koniecznie pamiętaj o właściwym przygotowaniu się. Zabierz ze sobą: naładowany telefon, mapę terenu lub aplikację mobilną z mapa działająca off-line, ubranie z długim rękawem i nogawkami, wysokie buty, coś do jedzenia i wodę do picia, warto zostawić informację u bliskiej osoby dokąd się wybieramy i na ile czasu.

Aplikacja mobilna – Lasy Państwowe przygotowały dla odwiedzających lasy aplikacje mobilne:

- mBDL – mobilny bank danych o lasach, w którym znajdziesz mapy lasów z całej polski na różnych podkładach także z informacjami o zagospodarowaniu turystycznym.

- Kraina Buka – aplikacja mobilna Nadleśnictwa Elbląg i Parku Krajobrazowego Wysoczyna Elbląska z licznymi szlakami i trasami oraz grami i konkursami.

- inne aplikacje mobilne z różnych miejsc w Polsce – link tutaj

Akcja „MAJÓWKA 22” – Straż Leśna w całym kraju będzie prowadziła w okresie długiego weekendu majowego i kilka dni po, akcję prewencyjną, której celem będzie zadbanie o bezpieczeństwo ludzi przebywających w lesie. W trakcie akcji funkcjonariusze będą zwracali szczególną uwagę na zagrożenia pożarowe i nieuprawnione korzystanie z ognia jak również bezprawnego korzystania z lasu, w tym miedzy innymi właściwe parkowanie pojazdów. ‘

Zapraszamy do lasu i życzymy miłego wypoczynku.