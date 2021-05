Zadaj pytanie w sprawie Wschodniej

O co chciałabyś/chciałbyś zapytać władze miasta w sprawie budowy ulicy Wschodniej, która ma przebiegać między Górą Chrobrego a Bażantarnią? We wtorek o godz. 15.30 prezydent Elbląga będzie odpowiadał na pytania mieszkańców.

Urząd Miejski we wtorek, 4 maja o godz. 15.30 organizuje czat wideo dla mieszkańców zainteresowanych tematem budowy ul. Wschodniej. Odbędzie się on na oficjalnym kanale Miasta Elbląg na YouTube. Na pytania będzie odpowiadał prezydent Witold Wróblewski. - Z pewnością będzie on okazją do wyjaśnienia kwestii przebiegu i zakresu planowanej inwestycji. Zachęcamy do uczestnictwa - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta.

Półtorej godziny wcześniej w miejscu planowanej inwestycji władze miasta organizują konferencję prasową dla dziennikarzy. Reporterzy portEl.pl będą na miejscu, będziemy ją transmitować na żywo naszym koncie na Facebooku, a relację tekstową zamieścimy następnie na portEl.pl