Zadbaj o swoje zdrowie i skorzystaj z profilaktyki

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26 września, w godz. 9 - 14, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu odbędzie się „Sobota z Profilaktyką” – wydarzenie poświęcone promocji zdrowia i wczesnemu wykrywaniu chorób. To okazja, aby w dzień wolny od pracy zadbać o swoje zdrowie i skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz konsultacji specjalistycznych.

W programie m. in.: - Test HPV HR – badanie w ramach profilaktyki raka szyjki macicy, skierowane do kobiet w wieku 25–64 lata. Rejestracja możliwa przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub telefonicznie 24 i 25 września 2026 r., w godz. 8.00–12.00, pod numerem 55 239 56 77. - Badania gruczołu krokowego (prostaty) – dla Panów po 50. roku życia konsultacje z lekarzem urologiem. Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–14.30 pod numerem tel. 55 239 56 10. Liczba miejsc jest ograniczona. - Analiza składu masy ciała wraz z indywidualną konsultacją dietetyka. - Badania poziomu cholesterolu, kwasu moczowego, trójglicerydów i glikemii, które mogą pomóc w ocenie czynników ryzyka chorób układu krążenia. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również kampania informacyjna dotycząca programów profilaktycznych realizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, w tym: - programu profilaktyki raka piersi, - programu profilaktyki raka szyjki macicy, - programu badań przesiewowych raka jelita grubego. „Sobota z Profilaktyką” ma zwrócić uwagę na znaczenie regularnych badań i wczesnego wykrywania chorób. To również okazja, aby dowiedzieć się, z jakich programów profilaktycznych można skorzystać i gdzie uzyskać pomoc.

WSZ w Elblągu