Zadbaj o swoje zdrowie i skorzystaj z profilaktyki
26 września, w godz. 9 - 14, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu odbędzie się „Sobota z Profilaktyką” – wydarzenie poświęcone promocji zdrowia i wczesnemu wykrywaniu chorób. To okazja, aby w dzień wolny od pracy zadbać o swoje zdrowie i skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz konsultacji specjalistycznych.
W programie m. in.:
- Test HPV HR – badanie w ramach profilaktyki raka szyjki macicy, skierowane do kobiet w wieku 25–64 lata. Rejestracja możliwa przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub telefonicznie 24 i 25 września 2026 r., w godz. 8.00–12.00, pod numerem 55 239 56 77.
- Badania gruczołu krokowego (prostaty) – dla Panów po 50. roku życia konsultacje z lekarzem urologiem. Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–14.30 pod numerem tel. 55 239 56 10. Liczba miejsc jest ograniczona.
- Analiza składu masy ciała wraz z indywidualną konsultacją dietetyka.
- Badania poziomu cholesterolu, kwasu moczowego, trójglicerydów i glikemii, które mogą pomóc w ocenie czynników ryzyka chorób układu krążenia.
Podczas wydarzenia prowadzona będzie również kampania informacyjna dotycząca programów profilaktycznych realizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, w tym:
- programu profilaktyki raka piersi,
- programu profilaktyki raka szyjki macicy,
- programu badań przesiewowych raka jelita grubego.
„Sobota z Profilaktyką” ma zwrócić uwagę na znaczenie regularnych badań i wczesnego wykrywania chorób. To również okazja, aby dowiedzieć się, z jakich programów profilaktycznych można skorzystać i gdzie uzyskać pomoc.