Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim

fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

To już X edycja Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy mieszkańców do udziału w głosowaniu. Zdecydujmy, które zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Głosowanie startuje w najbliższy poniedziałek 9 sierpnia i potrwa do 29 sierpnia br.

Głosy można oddawać: - elektronicznie - przez stronę internetową: www.budzetobywatelski.elblag.eu klikając na zamieszczony tam baner. Zachęcamy do tej najprostszej i najszybszej formy głosowania. - tradycyjnie - ze strony www.budzetobywatelski.elblag.eu można pobrać i wydrukować papierowe karty do głosowania. Są one dostępne w zakładce: Dokumenty do pobrania. - tradycyjnie - poprzez karty do głosowania, które już od przyszłego tygodnia dystrybuowane będą w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25), czyli w tych samych miejscach co wnioski o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim. Wypełnione karty w formie papierowej należy składać wyłącznie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1). Głosować można tylko jeden raz, zaznaczając maksymalnie pięć zadań z okręgu, do którego się należy oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską. Głosując należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swoją datę urodzin. W przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane, które mieszkańcy przekazują w kartach papierowych i w formie elektronicznej są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji głosów i nie są udostępniane żadnym firmom lub instytucjom. Przed głosowaniem na zadania w poszczególnych okręgach warto sprawdzić do jakiego okręgu głosujący/głosująca należy. Podział miasta na okręgi wyborcze dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania. Głosy oddane na zadania z innego okręgu będą nieważne. Ze względu na pandemię COVID-19 i bezpieczeństwo nas wszystkich zachęcamy Państwa do głosowania drogą elektroniczną. Czekamy na Państwa głosy.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga