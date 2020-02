Zakochaj się w Chicago!

Nie macie jeszcze planów na Walentynki? A co powiecie na podróż do Chicago? Pyszną kolację w stylu amerykańskim umili Wam muzyka grana na żywo. Restauracja Chicago, znajdująca się przy ul. Wigilijnej w Elblągu, to jedyne miejsce na północy kraju serwujące takie menu! Zobacz zdjęcia.

Restauracja Chicago działa już ponad 4 miesiące. Przez ten czas zdążyła podbić nasze serca, serwując znakomite dania amerykańskie i meksykańskie. Kto rozsmakował się w ich kuchni, chętnie wraca odkrywać kolejne dania, a kto nie zdążył odwiedzić tej nowej elbląskiej restauracji, koniecznie musi to nadrobić! W najbliższą sobotę będzie ku temu idealna okazja. Na Walentynki właściciele lokalu przygotowali coś specjalnego – koncert jazzowy na żywo oraz specjalne menu, które przyprawi Was o szybsze bicie serca. Czy można wyobrazić sobie milej spędzony wieczór niż przy pysznej kolacji w gronie najbliższych, którą umila muzyka grana na żywo? Of course not, jak to mawiają w Chicago. Koncert rozpocznie się sobotę o godzinie 19, na scenie zagra elbląski duet – trębacz i saksofonista. Grają muzykę jazzową, która tworzy romantyczny klimat. Wstęp na koncert jest zupełnie darmowy. Rezerwacja miejsc jest możliwa pod numerem telefonu: 793 601 602

Od piątku do niedzieli, poza tradycyjnym menu, w którym znajdziemy m.in. słynną pizze w stylu chicagowskim, czy kanapek z szarpanym mięsem lub pysznych żeberek w sosie BBQ, będziecie mogli spróbować wyjątkowych, walentynkowych dań. Namiętne spotkanie Romea i Julii czyli: Krem marchewkowo – pomarańczowy z dodatkiem śmietanki korzennej i łyżką emulsji malinowej. Niebiańska podróż do krainy rozkoszy czyli: Sałatka z panierowanym serem camembert, granatem i mandarynkami, podawana z vinegretem żurawinowym. Rozkosz podniebienia czyli: Grillowane kawałki polędwiczki wieprzowej w sosie borowikowym, ze śmietana, podawane z łódeczkami ziemniaczanymi i surówką z pora. Restauracja Chicago to nie tylko wyśmienita kuchnia, ale także miejsce spotkań z przyjaciółmi i bliskimi. Duża sala z rzutnikiem umożliwia prowadzenie spotkań biznesowych, robienia imprez urodzinowych czy też jubileuszowych. W lokalu znajdują się trzy duże telewizory na których emitowane są różne wydarzenia. UWAGA MIŁOŚNICY FUTBOLU! Wraca Liga Mistrzów, więc jeżeli chcesz obejrzeć rozgrywki w mistrzowskich warunkach, emitowane na dużym ekranie, to trafiłeś w dziesiątkę! Gwarantujemy wieczory pełne emocji, w towarzystwie piłkarskiej rodziny i genialnych przekąsek! Restauracja Chicago ul. Wigiljna 12 tel. 793 601 602 ---- artykuł promocyjny ---

