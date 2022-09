Zamek w Kwidzynie (Na spacer z portEl.pl, odc. 19)

Zbliżająca się jesień to idealny czas, żeby deszczowe dni wykorzystać na zwiedzanie okolicznych zamków. Dziś zabieram Was nieco ponad godzinę drogi od Elbląga, na zamek krzyżacki w Kwidzynie. Zobacz zdjęcia.

Początki zamku

Zamek został zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku. Został wzniesiony na planie kwadratu. Jak to w przypadku zamków - wielokrotnie zmieniał właścicieli. Wielu z nich podejmowało też próby rozbudowy zamku. W połowie XIX wieku na polecenie Wilhelma IV został zrekonstruowany.

Charakterystyczne gdanisko

To, co wyróżnia ten zamek i jest jego znakiem rozpoznawczym, jest gdanisko, które jest połączone z zamkiem tunelem o długości aż 54 metrów. Samo gdanisko, to nic innego jak wieża, która miała przeznaczenia sanitarno-ustępowe i nie bez powodu była budowana w oddaleniu od zamku. Jednak to właśnie gdanisko jest największym obiektem tego typu w Europie. W przeszłości to miejsce pełniło też funkcję magazynu, a nawet więzienia. Obecnie w gdanisku jest wystawa etnograficzna. Można tu zobaczyć liczne przedmioty związane z codziennym życiem i pracą ludności tych terenów.

Bogate zbiory muzealne

Poza wystawą etnograficzną, podczas zwiedzania poznajemy oczywiście historię zamku i jego losy na przestrzeni lat. Jest tu także wystawa poświęcona faunie i florze, a także sporo eksponatów takich jak: wiekowe wyroby z kamienia, numizmaty, wyroby z kości czy poroża.

Jeden bilet, kilka atrakcji

Wybierając się szlakiem zamków, warto sprawdzić, jakie zniżki i opcje obowiązują. Każdy z obiektów w niektóre dni jest udostępniony do zwiedzania za darmo. W przypadku Kwidzyna jest to wtorek, dodatkowa opłata dotyczy audio przewodnika. Jednak w tygodniu nie każdy ma czas na zwiedzanie, dlatego polecam bilet łączony za trzy zamki: Kwidzyn, Sztum i Malbork. Jest ważny 14 dni, więc można zwiedzanie rozłożyć w czasie.

Aleksandra Niziołek

"Na spacer z portElem" to cykl artykułów, przybliżający turystyczne atrakcje naszego regionu. Opowiada o nich Aleksandra Niziołek, pochodząca z Krakowa, która od ponad roku mieszka w Elblągu. Mamy nadzieję, że jej turystyczne odkrycia pozwolą Wam poznać nasz region na nowo. Zapraszamy do lektury w każdą sobotę i wybrania się na spacer opisywanymi trasami.

